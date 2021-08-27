混打也擋不住Delta 台驚見首例AZ+莫德納「突破性感染」

中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會。左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

台灣嚴防邊境 Delta變異株，指揮中心今天公布最新基因定序，醫療應變組副組長羅一鈞說，今天公布16例Delta病例，來自許多國家，Ct值9至29不等，病毒量有高也有低。目前國內累積83例Delta病例，其中13例為本土，與屏東群聚有關，其餘70例都是境外移入。

羅一鈞表示，70例境外移入個案中，有8例是突破性感染，接種後14天仍確診，其中莫德納 、BNT各3例，嬌生1例，1例AZ。因面對Delta的壓力很大，邊境還是要嚴管，我們有針對本土做定序，7月發現153例、8月有70幾例，目前都是Alpha病毒株。

羅一鈞表示，7月2日至8月27日，有23例是符合「突破性感染」，佔213例中的21.7％，其中8例是接種BNT、AZ、莫德納、中國國藥，還有1例AZ＋莫德納混打。其中序號2跟序號6、7號的印度境外移入案例，都符合突破性感染，序號6、7都是接種AZ疫苗 ，有1位是混打出現的病例。

指揮官陳時中說，台灣現在主流是Alpha，境外是Delta，打疫苗還是有相當的比例出現突破性感染，邊境防守好，不能靠打疫苗完整接種率就豁免，恐怕還要多觀察一段時間，疫苗覆蓋率愈高，自我保護力就會愈好，戴口罩勤洗手，也是一件非常重要的問題。