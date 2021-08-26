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台增本土確診2例、2死 居隔檢出「對社會影響低」

記者謝承恩、楊雅棠、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（取材自中央流行疫情指揮中心直播）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左到右）、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（取材自中央流行疫情指揮中心直播）

台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這兩位本土確診者，一個在居隔期間有症狀，採檢為陽性，另一位是居隔期滿，採檢為陽性，兩人居隔前篩檢陰性，對社會的影響低。

指揮中心表示，今日新增2例本土病例中，案16055為越南籍30多歲男性，因曾接觸確診者(案16006)， 8月19日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月25日出現喉嚨痛、喉嚨癢及頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14.9)。

台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另...
台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

案16056為台籍20多歲女性，因曾接觸確診者(案15969)，8月16日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月17日出現喉嚨癢及咳嗽症狀，並於隔日緩解，8月25日接受隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值24)。由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且就醫期間之相關接觸者均有適當防護，故皆無匡列接觸者。

台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另...
台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心說，26日新增2例死亡個案中，案14517為80多歲男性，具慢性病史、無相關活動接觸史；6月23日因發燒就醫，6月24日採檢並住院隔離治療，6月25日確診，8月4日解除隔離，8月20日死亡。案14837為70多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；6月27日因出現咳嗽、疲倦症狀就醫採檢，6月28日住院隔離治療，6月29日確診，7月14日解除隔離並出院，8月20日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月24日累計公布14739位確診個案中，已有13644人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

指揮中心說明，26日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16050、16052、16057)、日本(案16051、16053)及中國(案16054)入境，入境日介於8月2日至8月24日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另...
台新增8例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為2例本土及6例境外移入，另確診個案中新增2例死亡。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計2573538例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2556336例排除)，其中15947例確診，分別為1385例境外移入，14509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計832例COVID-19死亡病例，其中824例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、台北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

越南 美國 陳時中

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