台打高端3日傳4死 江啟臣：拿全民當白老鼠做三期實驗

國民黨主席江啟臣指政府強推高端疫苗，是把全民當免費白老鼠，做一個大型三期實驗。（記者劉學聖／攝影）

高端疫苗 開打三日傳出四起疑似不良死亡案件，首例為桃園陸姓作家，另有三例分別發生在桃園、新北及基隆。國民黨主席江啟臣昨呼籲，人命關天，該暫停就暫停；台大兒童醫院院長黃立民表示，指揮中心有必要盡速召開委員會，討論猝死 個案的發病型態以及解剖資料，並向大眾說明停打與否的標準。

不過，指揮中心指揮官陳時中昨說，將核對相關批號疫苗及不良事件，進一步檢查是有必要，「暫不考慮停打」。雖然傳出不良死亡事件，但指揮中心表示，平均接種率為八成八，未受影響。

昨天三例接種高端後疑似不良死亡事件，其中一案為桃園市民眾，本身有糖尿病史，體重破百公斤，8月23日接種疫苗，25日於工作中昏倒失去生命跡象，現場電擊四次，緊急送醫急救，但到院前死亡，將安排司法相驗。

另一位基隆市40多歲女性，8月24日上午接種高端疫苗，下午出現胸悶、頭暈等症狀，晚間於診間猝死。專家小組召集人張上淳表示，檢查發現該名婦女為主動脈剝離，且範圍非常大，家屬希望司法相驗。

第三例為新北蘆洲30多歲男性，有吸食毒品 紀錄，8月23日施打後無特別症狀，隔天上午家屬曾看見個案吸食毒品，中午搶救無效。莊人祥說，將協助申請預防接種受害救濟。

黃立民表示，指揮中心應分析猝死個案的發病型態，個案解剖，以釐清死因；如果貿然要求高端停打，在疫苗不足、好不容易有國產疫苗情況下，可能冤枉一隻好疫苗，毋枉毋縱是最大原則。

江啟臣指出，高端疫苗最令外界詬病之處，就是把全民當免費白老鼠，等於做一個大型三期實驗。