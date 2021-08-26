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黑白集／作家之死 高端推手會愧疚嗎？

黑白集
高端疫苗開打三日陸續傳出不良反應案件，引起社會疑慮。（記者蘇健忠／攝影）
高端疫苗開打三日陸續傳出不良反應案件，引起社會疑慮。（記者蘇健忠／攝影）

高端疫苗開打三天，傳出四個猝死案件及多例不良反應，死者年齡從30多到50多歲不等，共三男一女。高端標榜採用成熟的重組蛋白技術，被認為是安全的疫苗，但打在青壯族群身上仍發生多例意外，讓人驚駭。

儘管蔡總統率先施打，衛福部也一再背書，但高端疫苗審核過程爭議重重，主要就是缺乏完整的試驗過程及透明公正的審議，難以讓公眾接受它的有效性及安全性。而今高端的保護力尚未印證，卻已有四名青壯者注射後送命，雖然死因仍待最後確認，但外界合理質疑用政治和民粹催情的疫苗，風險不低。

其中最令人感慨的，是首位猝死的馬來西亞籍作家陸之駿。他生前十日特地去參觀高端藥廠，一心只關切「它產能夠不夠」；開打首日，他抱著「和總統同梯」的光榮感，並稱如果因接種而亡「也只能視為向病毒獻祭」。如此熱情壯烈，卻不幸一語成讖。

陸之駿是熱烈擁抱高端的人，但他卻有可能死於未經準確及誠實科學評估的疫苗。要問「伯仁」因誰而死，上至總統、作秀的立委，下至衛福部、食藥署、黑箱作業的審查委員，沒有一人直接動手，但陸之駿卻可能因他們的鼓譟或放水而喪命。這些人，會感到愧疚嗎？

陳時中只看臉書，就判斷陸之駿死於「心肌梗塞」。這和他稱接種AZ死亡的長者都有「慢性病」一樣，如此輕鬆。

高端疫苗 猝死 陳時中

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