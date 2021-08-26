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暌違108天 台灣本土+0…防疫鬆綁？未來2周觀察期

台灣新聞組／台北26日電
暌違108天，台灣首次單日無新增本土病例，指揮中心表示如疫情持續平穩，將更進一步鬆綁防疫措施。現階段民眾可於餐廳與朋友一起用餐、聊天。（記者林澔一／攝影）
暌違108天，台灣首次單日無新增本土病例，指揮中心表示如疫情持續平穩，將更進一步鬆綁防疫措施。現階段民眾可於餐廳與朋友一起用餐、聊天。（記者林澔一／攝影）

台灣昨日無新增本土案例，僅一例境外移入、一例死亡個案，為今年5月9日以來，暌違108天再度「加零」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「本土病例是零，非常不容易」，這算是好的開始，但不代表已經清零，僅顯示本土疫情相當穩定，需維持下去。

台灣社區零確診，9月是否有降級可能？陳時中說，看到「零」當然高興，但這只是一絲希望，剛剛達到這樣，所以要把成果維持住，未來兩周為觀察期，觀察一段時間，才會進一步鬆綁防疫措施。

陳時中強調，必須做好疫調，才能期待疫情獲得控制，對於國內相關活動，將盡量放寬，但境外移入的威脅仍在，因此必須嚴守邊境管制，偷渡客與走私都是威脅因子，加上台灣海岸線長，將跟海巡單位加強合作。

部分民眾常往返台灣和國外，檢疫旅館負擔沉重，建議放寬相關規定，讓完整接種完兩劑疫苗者可在家居家檢疫。陳時中表示，重點是台灣社區是否具備足夠的保護力，以抵禦Delta變異株入侵，將在疫苗接種覆蓋率較高的情況下考慮開放。

台灣睽違108天本土加零，媒體人周玉蔻、台南市長黃偉哲又超前中央宣布，對此，台北市長柯文哲昨表示，這也不是第一次。

對於疫情趨緩，柯文哲說，台北市一直到上周，每天還是有不明感染源，剛好是這兩天沒發現，反推社區，應該還是有潛伏感染源，依照科學，標準應該還是需要以七天當潛伏期，若28天都加零，當然沒問題。

另外，柯文哲也提到，機場還是封鎖線要封好，不然很容易突穿，特別國外歐洲的Delta病毒確診已經高達九成，目前台灣是看起來還好，不過國外還是很嚴重，除非疫苗覆蓋率夠，不然一個破口被突穿，感染還是會很多。

5月社區感染大爆發後，25日首度加零，無新增本土個案，民眾放鬆心情，全家至戶外騎...
5月社區感染大爆發後，25日首度加零，無新增本土個案，民眾放鬆心情，全家至戶外騎單車。（記者曾吉松／攝影）

台灣 陳時中 疫情

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