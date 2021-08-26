新聞評論／不知急民所急 陳時中只等著選市長？

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：流行疫情指揮中心提供）

全球疫苗界近日傳出好消息，輝瑞 ／BNT疫苗已取得美國食品藥物管理局（FDA）發放的藥證，成為全球首支由「緊急授權」升格為「完全使用授權」的新冠疫苗。如此一來，醫療機構和藥房即可直接向輝瑞進貨，無須再透過政府一手包辦。但指揮官陳時中對此卻冷漠以對，說疫苗廠在採購上「仍以和政府往來為主」；對國內藥廠有意代理引進該疫苗，則推稱「須申請台灣 藥物許可證」。陳時中不樂見輝瑞變成自由採購，溢於言表。

美國率先發給這支由美國輝瑞與德國BNT藥廠合作開發的疫苗藥證，主要是它在美國施打已超過兩億劑，效果相當穩定。然而，許多美國民眾因政治、宗教或社會因素拒絕接種，導致美國防疫仍無法有效全面控制。FDA發給輝瑞／BNT藥證後，除可降低民眾對該疫苗的疑慮，企業或學校團體也可強制要求員工或師生接種，將有助於進一步擴大全美的防疫作戰網。

相對於美國是疫苗充裕而民眾不願施打，台灣則正好相反。台灣的情況是：各種疫苗數量極度不足且到貨不穩，加上疫苗施打完全由政府隻手操控，民眾接種意願很高，卻始終等不到合適及夠格的疫苗。輝瑞／BNT疫苗取得美國政府藥證後，將使這支疫苗買賣更形自由；台藥商若能代理進口，自然可以紓解台灣的疫苗荒，民眾不必再漫長等待。一方面，郭台銘等民間團體購贈的輝瑞／BNT疫苗首批即將來台，若台灣藥廠能取得後續的代理，這款疫苗即可成為台灣民眾──尤其年輕族群的主要選項，不必擔心後繼無力。另一方面，台灣民眾也不必千里迢迢搭機赴美，去接種輝瑞疫苗。

依此邏輯，台灣有藥廠想要代理輝瑞／BNT疫苗的進口，本來是各界樂見之事，為何陳時中卻表現得那麼冷漠？其中原因，可能包括：第一，蔡政府正在利用疫苗空檔全力推銷高端疫苗 ，自不樂見有新的變數攪亂高端的機會。第二，民眾雖深以疫苗荒為苦，但對執政黨而言，不失為一種好用的社會控制手段。第三，只要繼續保持相當程度的防疫警戒，執政者就能利用這種緊急狀態進行政治操作，諸如延遲公投案、追加緊急預算、及推出有利於己的紓困振興措施等。

除了上述原因，對陳時中而言，每天坐在指揮中心發號施令，應該還有另一層特殊的個人意義。一年前，台灣因防疫得當，陳時中聲望暴漲，就被民進黨看好是參選2022年台北市長選舉的不二人選。今年以來，因為疫苗爭議及疫情失控，陳時中的光環大大褪色；但因民進黨整體支持度墜谷，他最近仍被認為是角逐台北市長的「最強候選人」。試想，以指揮官權柄之無所不包，對外可拍板對誰開放入境，對內可決定各種行業的管制規範，左可准駁各種疫苗的上架，右可隨意打臉地方政府的不同意見；這個角色，簡直比閣揆還威風。何況，每天的記者會又是天下唯一的作秀現場，陳時中一直把現狀保持下去，對選舉自是大有助益！

不論陳時中是否以參與為職志，但一年半來他扮演防疫指揮官的角色，卻顯已漸漸失去民眾期待的決策積極性與急迫感，反而不斷暴露偏袒的私心，甚至到了不顧民眾安危和經濟發展的地步。最荒唐的是，他一再宣稱台灣疫苗「足夠」，事實上許多年輕族群仍沒有適當疫苗可以施打，而打過第一劑的長者則不知他們的下一劑在哪裡。

不久前，人們見識了他如何刁難郭台銘購捐BNT；現在他將如何卡已有美國正式藥證的輝瑞，大家拭目以待！