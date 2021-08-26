東洋再爭取BNT？林全：還是要跟復星談 一切看緣分

在鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲「催貨」後，據悉最快8月底將有首批BNT疫苗到台。（路透）

台灣 東洋董事長林全曾爭取輝瑞BNT疫苗 來台施打未果，但目前輝瑞BNT疫苗已取得美國 藥證，可由台灣藥廠引進。林全昨天表示，商業談判有各方面考量，並非單方面一廂情願，若要取得藥證，就要去跟代理商復星談，他會採取平等互惠合作的原則去看每一個商業機會，「一切要看緣分，雙方談得好，那也不是不可能」。

事實上，去年東洋就已取得BNT有條件授權，可繞過握有大中華區代理權的上海復星，不但將最多3000萬劑疫苗引進台灣，更可避開大陸疫苗爭議，但最終在與政府的採購數量、價格無法達成共識下破局。事後衛福部更指，談判破局是因東洋沒取得授權書，讓原本希望協助政府解決疫苗荒的林全直斥是「吃東洋豆腐」。

對於東洋是否捲土重來？林全表示，輝瑞BNT疫苗有一定品質與水準，取得美國藥證是意料中事，台灣藥廠如果要在國內銷售BNT疫苗，必須先取得銷售權才能跟政府申請藥證，但大家都很清楚，代理權在上海復星手上，要取得藥證就要去跟復星談，這是必然的商業程序。

林全更說，是否要引入BNT疫苗，不是單方面的一廂情願，商業談判有各方面考量，甚至上海復星也可能有自己規畫，「不是說我有意願、我期待就可以，一切要看緣分。」

外界關心若藥商申請藥證，恐需至少四個月。指揮官陳時中昨說，「這連影子都還沒有，大家就談得沸沸揚揚」。想要申請台灣藥證，就須依照台灣法規，這與取得美國或歐洲藥證無關，不過若獲美國、歐洲或日本藥證，確實可簡化審查程序。

「疫苗獲國外藥證等於有承認味道」。陳指出，來台申請藥證，須查核眾多技術性資料，以往審核時間多半得一年以上，若有特別情況，比照國外通過，文書審查至少四個月，重點還是要有人申請，且是否獲得原廠授權；德國BNT可能委託台灣其他藥商申請藥證，但該疫苗在台銷售權委託上海復星，上海復星如在台註冊藥商，才符合申請資格。