觀察站／蔡英文出聲 蘇貞昌暫保位 餘震恐不斷

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

近日內閣改組風聲又起，且不只一份名單，引發政壇議論。府院25日同聲否認人事異動消息，蔡英文 總統更在民進黨 中常會表示，「要明確地告訴大家，內閣沒有要改組」。

但民進黨黨務人士表示，這顯示蘇貞昌內閣已進入「地震好發期」，若說五倍券政策轉彎對行政院是實質傷害的「主震」，那進一步廣傳的名單則可視為後續「餘震」；即使蘇貞昌繼續坐在閣揆位子，評估黨內對行政院的「能量釋放」將成新常態，蘇本人也恐成為「黨內提款機」。

民進黨派系人士指出，五倍券事件是蘇內閣在行政體系端強勢主導施政方向的分水嶺，黨內部分系統對政院表態的力道，在政策轉彎後依舊不減，已是警訊；後續再被傳內閣即將倒台，亦是可預期範圍內的事。對黨內「改革派」而言，蘇內閣是獨霸行政資源、又不與立院端溝通，也因此，蘇內閣恐已成為民進黨內最大箭靶。

行政院在五倍券議題，引發內閣穩定度破口的「主震」後，蘇貞昌第一個公開行程就是南下嘉義縣，不僅與立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等「英系」要角同框，還接連送上政策利多三大禮；當天蘇也到台南視察，並與「正國會」立委陳亭妃同框，頗有安撫英系、正國會用意。

不過，蘇親自下鄉後，英系仍聯手促高鐵增班，正國會則在高鐵宜蘭站砲打中央，持續對蘇內閣施壓。儘管四大公投年底才投票 ，在那之前，內閣大幅改組機率不大，但在黨內壓力指數未減情況下，評估接下來立院開議後，蘇貞昌的閣揆保衛戰主戰場將在立院上演。

民進黨立委是否一如過往對執政黨行政團隊輕輕放過，抑或是藉著特定議題持續砲火猛烈，將成觀察指標。