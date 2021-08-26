陳時中證實同意BNT印「復必泰」網轟：當初擋啥？

8月底到貨的BNT疫苗並非客製化疫苗，標籤可能有郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）字樣。(中新社)

傳首批BNT疫苗 將於8月底運抵台灣 ，指揮中心昨晚證實，由於這批8月下旬出廠的BNT疫苗許多國家都在爭取，為使9月開學的青少年學生族群及早接種，指揮中心同意這批外盒印有「復必泰」品名，瓶身上印有「復星醫藥」中文字樣的BNT疫苗來台。

蔡政府原先要求BNT疫苗標籤不能出現復星、復必泰的中英文名稱，依此要求，德國方面第一批疫苗出廠時程訂在9月18日；而8月底到貨疫苗，則是郭台銘和民間團體「全力搶到的貨」，也就是在原本排程之外的疫苗，因此這批並非客製化疫苗，標籤可能就是郭台銘在捷克接種的復必泰（Comirnaty）疫苗。

對於標籤可能出現復必泰字樣，陳時中 表示「當然上面有相關中文字（復必泰）」，不過陳也補充「內容物安全有效、從原廠來的最要緊」。

蔡政府先前因為復必泰字樣吵翻天，如今卻又轉彎接受印有相關字樣的疫苗，消息傳到PTT後也引起網友熱烈討論，「我知道，因為時空背景不同」、「擋個屁，拖拖拖害了多少人」、「當初到底是在擋啥？真的不懂這邏輯」、「Comirnaty本來就是BNT疫苗的正式商品名啊，不知道當初在堅持什麼鬼，然後現在自己打臉自己」。

路透報導，知情人士透露，德國BNT疫苗「最快下周就會進來」，因中國大陸一直未批准開打BNT，才讓超過100萬劑的部分訂單轉至台灣。指揮官陳時中昨說，目前尚未掌握疫苗確切抵台時間，也首度證實民間採購的BNT疫苗印有中文「復必泰」字樣。指揮中心發言人莊人祥表示，目前預計先給青少年族群校園造冊施打。

對於BNT疫苗仍印有「復必泰」品名，外界強烈質疑，指揮中心之前為何硬卡兩、三個月？指揮中心表示，雖然這與原約定的標示方式不同，但是政府仍願意積極爭取這批可以提早到來的疫苗，且這批疫苗仍然是原廠製造、包裝並直送台灣，只要確保疫苗品質安全無虞，當可在標示方式上給予彈性。

台北市長柯文哲說，其實老百姓關心的是瓶子裡的疫苗，不是瓶子外的標籤，結果又繞了一圈回來，「既有今日，何必當初」。