台指揮中心證實BNT疫苗將印「復必泰」 優先供學生施打

台指揮中心證實BNT疫苗將印「復必泰」字樣。(中新社)

外傳BNT疫苗 將於8月底到貨台灣 ，台指揮中心晚間證實，由於這批8月下旬出場的BNT疫苗許多國家都在爭取，為使9月開學的青少年學生族群即早接種，因此指揮中心同意這批外盒印有復必泰品名，瓶身上印有復星醫藥中文字樣的BNT疫苗來台。

是否代表疫苗將於本周抵台？台指揮中心發言人莊人祥僅表示，到了會和大家說明，至於是否會將BNT疫苗放上意願登記平台供民眾勾選，則視這批疫苗到貨量，目前預計先給青少年族群校園造冊施打。

台指揮中心晚間發布新聞稿指出，日前接獲台積電 及鴻海永齡通知，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，若台灣不爭取，疫苗可能將送往其他國家。

基於BNT疫苗可以施打對象為12至18歲青少年學生族群，且台灣9月即將開學，因此台指揮中心認為只要疫苗能夠確認是原廠出貨，且經過安全檢驗，疫苗早一天進來，讓家長、老師、學生都可以早一天安心，政府都願意爭取。

由於這批疫苗本要銷往其他地區，因此外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣。雖與原約定的標示方式不同，但只要確保疫苗品質安全無虞，可在標示方式上給予彈性，因此台灣政府接受原標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應國人使用。

新聞稿也指出，台政府很感謝台積電的協助，也很感謝鴻海創辦人郭台銘先生，人在歐洲的這段期間也努力幫忙爭取，後續相關進度會再跟大家報告。從洽購疫苗，到爭取首批BNT的疫苗提早到貨，這都是官民合作的成果，對於包括鴻海永齡、台積電、慈濟三個企業和民間團體的協助，政府要再次表達由衷的感謝。

台指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，重要的是這個疫苗的內容物是安全有效的，輸入台灣之後，仍要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。