新兵接種疫苗 國防部：撥什麼打什麼

行政院長蘇貞昌指示讓入伍新兵打疫苗，但是國內疫苗短缺，國軍是否面臨只能打高端的命運，引起各方討論。(本報資料照片)

疫情趨緩，9月即將恢復役男正常徵集，總統府發言人張惇涵24日表示，蔡英文總統指示國防部 ，比照國軍官士兵模式，規畫入伍役男疫苗接種作業。國防部發言人史順文表示，國防部將向疫情指揮中心提出疫苗需求，但沒有指定疫苗種類，基本上是「撥什麼就打什麼」，但會尊重役男意願，不會勉強。

國防部日前指出，因應疫情警戒等級調降為二級，經過和內政部役政署協調，規畫自9月起恢復役男正常徵集；國防部依中央整體政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打。

國防部24日舉行線上記者會，若中央撥發高端疫苗 ，是否會強迫新兵施打？史順文表示，有關軍事訓練役男入伍接種疫苗，國防部也會提出疫苗需求，並且在疫苗撥發後盡速施打，但不會勉強役男。

中小學下周開學，還有部分教職員尚未施打疫苗，多數縣市加速造冊施打，因開學後未接種疫苗或接種未滿14天的老師，必須每七天篩檢一次，導致部分未打疫苗的代課老師憂心，也有學校擔心篩檢試劑經費等問題。

教育部說，指揮中心已配送4.2萬劑ＡＺ疫苗至各縣市，供8月1日前已造冊、未施打的高中以下（含幼兒園）教職員工及教育相關工作人員施打。針對未在8月1日前造冊的新進專任教師、代理代課教師、實習教師等，刻正造冊中，預計開學前8月27日起陸續配送及施打。

多數縣市高中以下老師疫苗施打率在九成上下。國民黨立委林奕華24日指出，近日陸續收到陳情，台北市教師面臨「要1萬劑、給5800劑疫苗」的窘境，希望行政院長蘇貞昌履行先前承諾，盡速讓教師完成施打。

北市教育局 副局長陳素慧說，北市提報5.5萬人，獲中央配發3.6萬劑，由於教職員工能自行使用1922平台預約接種，實際施打率需另做盤點。北市24日再獲配5800劑，今天開始提供教職員施打，副市長蔡炳坤說，等這波打完，再把剩下人數報給教育部，申請撥補。

新北市老師尚未施打疫苗約3000人，教育局長張明文表示，列入第二階段造冊者25日會完成施打，接下來會針對新進的代理老師造冊。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，目前只有第一波造冊的正式編制與確定續約的代理教師打到疫苗；部分學校原已找到代課老師，但因打不到疫苗，也不願意每隔一段時間就戳鼻子快篩，恐怕讓各校代課教師更難尋。