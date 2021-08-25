郭台銘赴歐搶貨 首批BNT可望月底到台

高端施打後陸續傳出猝死和不良反應，可能影響民眾施打意願，許多人仍寄望國際疫苗。圖為高端疫苗施打第二天，新光醫院設在台北市科教館的疫苗接種點，預約人數只有第一天一半。（記者蘇健忠／攝影）

高端施打後陸續傳出猝死和不良反應，可能影響民眾施打意願，許多人仍寄望國際疫苗。蔡英文總統接種高端疫苗 時主動透露疫苗「8月底應該會有貨」，據指出，台積電、永齡、慈濟購捐的1500萬劑德國 原廠BNT疫苗，在鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲「搶貨」下，最快8月底將由裕利公司運送第一批疫苗抵台，估計在150萬劑至200萬劑之間。

首批標籤非客製化

不過，相關人士說，BNT疫苗8月底、最遲9月初進貨，這批進貨的BNT疫苗標籤不是原先客製化標籤，雖然若沒有政府同意，德國方面不可能出貨，但能否盡速讓民眾施打，關鍵仍在「不要有政治力干擾」。

BNT疫苗日前取得美國藥證，台灣 藥商可否直接代理進貨？指揮中心指揮官陳時中昨天說，「進口BNT這件事到現在沒有任何變化」，仍由政府主導，如想進入台灣也要取得台灣藥證，由分公司或代理商提出申請。

台積電、永齡、慈濟7月12日與德國BNT原廠完成四方簽約，衛福部8月3日通過BNT疫苗的緊急使用授權；政府原先要求疫苗標籤不能出現復星、復必泰的中英文名稱，必須完全客製化，依此排程，德國方面第一批疫苗出廠時程，是訂在9月18日，最快可望在9月21日中秋節前到貨。

原給歐洲優先供台

8月底到貨疫苗，則是郭台銘和民間團體「全力搶到的貨」，也就是在原本排程的疫苗之外，讓德國原廠將已排定先出廠、原訂供給歐洲其他地區的疫苗，在1500萬劑額度中，優先提供給台灣；但這批疫苗因非客製化，標籤有可能就是郭台銘8月4日在捷克接種的復必泰英文「Comirnaty」疫苗。

市場人士指出，郭台銘發現歐洲各國都在搶貨，既然有貨能搶，政府不應在疫苗標籤上再政治堅持，相關人士也展開洽商，郭在歐已不是盯廠，而是想盡辦法見到要見的人「搶貨」。

民團人士估計，台積電、永齡和慈濟購捐的1500萬劑疫苗，包括8月底首批在內，11月前應確定會有一半、也就是至少有750萬劑疫苗可送抵台灣。由此推算，8月底、9月、10月、11月，每個月應都會有150萬到200萬劑BNT疫苗進貨。