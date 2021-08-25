我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

開打僅2天 2人打高端後猝死 藍促立刻停打

台灣新聞組／台北25日電
高端疫苗開始施打兩天，傳出兩起接種後猝死和兩起不良反應事件。（記者黃仲裕／攝影）
高端疫苗開始施打兩天，傳出兩起接種後猝死和兩起不良反應事件。（記者黃仲裕／攝影）

高端疫苗開始施打僅兩天，但台灣陸續傳出兩起接種後猝死和兩起不良反應事件。指揮中心昨公布，高端疫苗首日施打16.7萬多人，施打率已達九成。不過，桃園56歲陸姓網路作家和新北有吸毒紀錄的39歲彭姓男子被發現猝死，基隆一對夫妻也傳出身體不適，引發各界關注。

對於高端施打後傳出猝死案例，陳時中表示，陸姓作家為高端疫苗不良事件死亡的第一例，初步研判有心肌梗塞可能性。

國民黨主席江啟臣表示，若有相關死亡案例、嚴重不良事件，衛福部都應立刻暫停施打，並查明原因向大眾報告；國民黨前主席朱立倫說，打疫苗不是玩俄羅斯輪盤，高端到目前為止，防護力未知、安全性未知、施打危險性比率未知，叫民眾如何安心？前總統馬英九說，「只要大家都有選擇權，我都不反對大家打合格的疫苗」。

桃園陸姓網路作家前天一家三口打高端，還稱跟蔡英文總統同一梯接種很榮幸；昨天上午陸突然失去呼吸心跳，送醫不治，確切死因有待相驗。兩個小時後，新北又有一名39歲彭姓男子被發現猝死在家，同樣在前天施打高端疫苗，但彭有吸毒記錄，檢警預計今天相驗死因；基隆市一對30多歲夫妻前天打完高端疫苗身體不適，兩人送醫急診。

對於疑似猝死案例，桃園市新聞處長詹賀舜說，疫情指揮中心說明陸姓作家是到院前死亡、初步研判心肌梗塞；陸的兒子、女兒表示，陸有高血壓病史，不淸楚是否跟死因有關。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，許多民眾看見新聞標題就會有先入為主的印象，對高端疫苗影響大。和信公共事務部主任曾裕娟表示，受到猝死新聞的影響，接種率恐變低。

指揮中心發言人莊人祥說，這兩死案件被警方列為非自然死、非病死，均會申請司法相驗。

高端昨股價聞訊後，尾盤一度跌停。高端昨表示，確切原因仍需司法判定。

昨民進黨立委莊瑞雄、陳秀寳、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、蘇治芬舉行記者會挺高端。對於江啟臣質疑高端有「暈針」疑慮，蔡易餘譏諷，江是「柯南看太多」，才會覺得被注射就昏倒。民進黨立委林俊憲批評，某些人抱著「見獵心喜」心態，為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，「真的要這麼沒人性嗎？」

高端疫苗 猝死 國民黨

上一則

冷眼集／政府拿人命拚另類第三期試驗？

下一則

江啟臣邀任國民黨兩岸特使 馬英九：一定幫忙

延伸閱讀

朱立倫、江啟臣民調7：3？王金平：這是暫時的

朱立倫、江啟臣民調7：3？王金平：這是暫時的
紀念823中央未派員 金門人酸：沒選舉蔡就不來

紀念823中央未派員 金門人酸：沒選舉蔡就不來
反萊豬公投若沒過 江啟臣：願辭黨魁負責

反萊豬公投若沒過 江啟臣：願辭黨魁負責
拜登「護台說」 江啟臣：自助人助 不必放大解讀

拜登「護台說」 江啟臣：自助人助 不必放大解讀

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮