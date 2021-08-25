開打僅2天 2人打高端後猝死 藍促立刻停打

高端疫苗開始施打兩天，傳出兩起接種後猝死和兩起不良反應事件。（記者黃仲裕／攝影）

高端疫苗 開始施打僅兩天，但台灣陸續傳出兩起接種後猝死 和兩起不良反應事件。指揮中心昨公布，高端疫苗首日施打16.7萬多人，施打率已達九成。不過，桃園56歲陸姓網路作家和新北有吸毒紀錄的39歲彭姓男子被發現猝死，基隆一對夫妻也傳出身體不適，引發各界關注。

對於高端施打後傳出猝死案例，陳時中表示，陸姓作家為高端疫苗不良事件死亡的第一例，初步研判有心肌梗塞可能性。

國民黨 主席江啟臣表示，若有相關死亡案例、嚴重不良事件，衛福部都應立刻暫停施打，並查明原因向大眾報告；國民黨前主席朱立倫說，打疫苗不是玩俄羅斯輪盤，高端到目前為止，防護力未知、安全性未知、施打危險性比率未知，叫民眾如何安心？前總統馬英九說，「只要大家都有選擇權，我都不反對大家打合格的疫苗」。

桃園陸姓網路作家前天一家三口打高端，還稱跟蔡英文總統同一梯接種很榮幸；昨天上午陸突然失去呼吸心跳，送醫不治，確切死因有待相驗。兩個小時後，新北又有一名39歲彭姓男子被發現猝死在家，同樣在前天施打高端疫苗，但彭有吸毒記錄，檢警預計今天相驗死因；基隆市一對30多歲夫妻前天打完高端疫苗身體不適，兩人送醫急診。

對於疑似猝死案例，桃園市新聞處長詹賀舜說，疫情指揮中心說明陸姓作家是到院前死亡、初步研判心肌梗塞；陸的兒子、女兒表示，陸有高血壓病史，不淸楚是否跟死因有關。

林口長庚兒童感染科教授級主治醫師黃玉成表示，許多民眾看見新聞標題就會有先入為主的印象，對高端疫苗影響大。和信公共事務部主任曾裕娟表示，受到猝死新聞的影響，接種率恐變低。

指揮中心發言人莊人祥說，這兩死案件被警方列為非自然死、非病死，均會申請司法相驗。

高端昨股價聞訊後，尾盤一度跌停。高端昨表示，確切原因仍需司法判定。

昨民進黨立委莊瑞雄、陳秀寳、陳亭妃、蔡易餘、蔡適應、蘇治芬舉行記者會挺高端。對於江啟臣質疑高端有「暈針」疑慮，蔡易餘譏諷，江是「柯南看太多」，才會覺得被注射就昏倒。民進黨立委林俊憲批評，某些人抱著「見獵心喜」心態，為了打擊高端疫苗，馬上跳出來酸言酸語，「真的要這麼沒人性嗎？」