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作家挺高端 接種隔日猝逝…曾說向病毒獻祭

記者楊湛華／桃園25日電
陸姓作家23日在臉書發布自己接種高端疫苗的照片，稱與蔡總統同一梯接種很光榮。（翻攝自臉書）
陸姓作家23日在臉書發布自己接種高端疫苗的照片，稱與蔡總統同一梯接種很光榮。（翻攝自臉書）

桃園市56歲陸姓網路專欄作家23日帶兒子、女兒接種高端疫苗，隔天上午卻突然失去呼吸、心跳，送醫不治，他曾在臉書表示支持全民打疫苗，稱接種是「國民義務」，還曾表態支持發展國產疫苗，稱「疫苗自主」與未來國家競爭力息息相關，甚至曾說，萬一接種疫苗過世，「也只能視為向病毒獻祭」。

陸姓作家同時也是「全民打疫苗」的倡議者，6月25日曾在臉書發文表示「打疫苗是一種國民義務」，稱「抗疫攸關國家安全，所以接施打疫苗是一種國民義務，而不是權力」，文末甚至寫道，萬一打了疫苗死了，也只能視為向病毒「獻祭」——用少數人的犠牲，換取多數人的平安。

陸男7月31日也發文表示支持開發國產疫苗，稱未來國家競爭力與「疫苗自主」有關，國家必須發展自己的疫苗，病毒會隨時變異，疫苗自主才能因應；本月14日更去參觀高端疫苗廠，稱「高端疫苗12歲以上就可以打」，國高中生打完就可以正常上課，「是最重要的」，「不只對台灣重要，對全世都是重要的！」

陸男粉絲專頁顯示，他生前為Buzzorange政論專欄作家、《上下游》食物專欄作家、《桃園農田水利會百年誌》主筆。

高端疫苗 臉書 台灣

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