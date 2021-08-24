輝瑞獲美藥證 台藥商可申請進口 但恐等4個月

輝瑞獲美國正式藥證。圖／美聯社

美國 聯邦食品藥物管理局（FDA）宣布全面批准輝瑞BNT新冠疫苗 使用授權，成為第一支取得美國藥證的新冠疫苗。台衛福部食藥署藥品組科長黃玫甄晚間表示，只要是台灣 登記的製造和販賣藥商，都可向食藥署申請進口，不限於輝瑞台灣分公司，但前提是取得國外總公司授權。

輝瑞取得美國正式藥證後，如何引進台灣以及相關流程備受外界關注。黃玫甄表示，依據藥事法39條規定，台灣要進口一定要由合格藥商附技術性資料提出申請才行，醫療院所或是地方政府都不能進行相關手續。

除此之外，不只針對產品，食藥署也會要求廠商必須符合GDP優良運銷規範，因此輝瑞所需的攝氏負70度冷鏈要求，廠商也需符合相關條件才能提出申請。

至於審查流程和時間，黃玫甄表示，還需視廠商提出的資料完整度而定。但過去針對藥品有所謂的精簡審查，有「120天」、「180天」和「240天」不同的審查期程。

通常若有治療嚴重疾病以及迫切需求，且通過美國和歐盟認證，通常可縮短至120天；若有迫切需求但未通過美歐認證，則約需240天。

黃玫甄表示，若有業者申請新冠肺炎相關疫苗，可能會採取另外的專案審查開啟「綠色通道」，可能會比120天更短。

至於疫苗等相關藥品拿到台灣藥證進口後，根據藥事法規定，這些疫苗藥商也不能隨便販售給一般民眾或企業，只能在藥商和藥商間販賣，或賣給醫院、診所及機關、團體、學校醫療機構等。