台75萬人完成高端疫苗預約 規畫9/27起施打第二劑

國產高端疫苗昨天進行第二天施打。記者黃仲裕／攝影

台灣高端疫苗 第二度開放預約今天下午6時收單，3次預約總人數逾75萬人，指揮中心發言人莊人祥表示，高端疫苗數量充足，這75萬人可如期於28天後接種第二劑，預估9月27日起開打。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗三度開放預約，除原開放的36歲以上民眾、第一次增開的20至35 歲對象，第二次增加開放8月16日以後新增或加選登記高端疫苗，滿20歲以上民眾約20萬8735名民眾於23至24 日預約，8月27日至29日接種。

據指揮中心統計，從8月23日上午10時截至24日下午6時，第二度開放高端疫苗預約期間，已完成預約人數為15萬2871人，占符合預約資格人數73.24%。

高端疫苗經過3次開放預約後，成功預約總人數共75萬2484人，但食藥署完成檢驗封緘放行的高端疫苗達86萬7464劑，換句話說，國內可供施打的高端疫苗還剩下11萬4980劑。莊人祥今天晚間告訴中央社記者，本輪未完成施打的高端疫苗，不會再加開預約。

莊人祥進一步說明，剩餘超過11萬劑的高端疫苗將留作第二劑使用。高端疫苗2劑疫苗接種僅需間隔28天，現階段規畫下次最快於9月27日再開放施打高端疫苗，優先提供已接種第1劑高端疫苗滿28天民眾施打。

另外，總統府發言人張惇涵今天表示，總統蔡英文指示國防部 ，規畫入伍役男進行疫苗接種作業，外界關心役男疫苗接種選項是否以國產高端疫苗為優先，陳時中今天下午記者會強調，接種疫苗廠牌都是根據當事人選擇，不會指定施打廠牌，後續施打計畫由國防部安排。