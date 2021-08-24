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台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

黑白集／郭董急著催疫苗 蔡政府忙當推銷員

黑白集
鴻海創辦人郭台銘（左）親自跑到歐洲「催貨」，圖為郭與夫人曾馨瑩（右）及家人返抵台灣。（記者林伯東／攝影）
鴻海創辦人郭台銘（左）親自跑到歐洲「催貨」，圖為郭與夫人曾馨瑩（右）及家人返抵台灣。（記者林伯東／攝影）

為了讓BNT疫苗早日抵台，郭台銘親自跑到歐洲「催貨」，還在食藥署和藥廠間穿梭，排除衛福部設下的障礙。這場景，讓人感慨：商人在著急疫苗，政府官員反而不急。

許多國家都發生疫苗遲交的狀況，為此，歐盟把AZ藥廠告上法院，南韓則由官員組團專程赴美到莫德納催貨。台灣購買的AZ和莫德納也到貨延宕，陳時中卻說「透過外交管道」、「視訊」催貨，積極程度與別人天差地遠。別的不說，「商人郭台銘」表現得就比蔡政府官員有板有眼。

疫苗短缺下，我們的官員都在忙什麼？連日來，蔡政府上下化身「高端業務員」，一面搞飢餓行銷，膨脹登記施打人數；一面吹噓疫苗成效，說保護力九成。甚至「強迫推銷」，連沒登記的人都收到高端接種簡訊。政府官員卻在做商人的事，甚至比商人還像商人。

如此扭曲的角色錯置，全球罕見，在蔡政府卻是常態。如果官員盡責，何須商人捐疫苗、催疫苗？尤有甚者，官員甚至是對特定進口疫苗設重重關卡，再對特定本土疫苗大開後門。美其名「扶植國產疫苗」，外界看來就是圖利。

在蔡政府的「努力行銷」下，高端疫苗終於開打，許多民眾別無選擇，只能伸出手臂。蔡政府官員如此大力幫高端行銷拉抬股價，看在郭董眼裡，都會自嘆弗如吧！

高端疫苗 莫德納 郭台銘

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