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新聞評論／蔡總統的高端秀 不能橋接新兵自主權

聯合報社論
蔡英文總統（左）23日一早至台大醫學院體育館接種高端疫苗，還提醒護理師將高端疫苗拿給媒體「照一下」。（記者胡經周／攝影）
蔡英文總統（左）23日一早至台大醫學院體育館接種高端疫苗，還提醒護理師將高端疫苗拿給媒體「照一下」。（記者胡經周／攝影）

承諾將手臂獻給高端，蔡總統23日終於率先接種這支台灣國產疫苗。在媒體大陣仗直播下，蔡英文打完疫苗，還意猶未盡地問：「就這樣？」沒錯！疫苗打進人體都只要短短一秒，不因貴賤有所差別。不同的是，一般民眾須遵照指揮中心的分類排序，要上網登記、等候通知，再到場排隊施打，當然無法像蔡總統如此一步到位的輕鬆。更大的差異是，高端能產生多少保護力，可能要等待一些時日才能揭曉。

蔡英文的高端接種秀隆重登場，有幾個正反交錯的因素。從正面看，高端是她欽點傾力栽培的國產疫苗，承接的是美國國衛院開發的技術，使用的是美國企業製造的佐劑；這些內外因素加總，她必須大力加持。從反面看，台灣不斷出現嚴重疫苗荒，主要是政府疫苗採購一再受到政治干擾而游移反覆，甚至因總統為扶植國產疫苗而減少對外採購，導致5月疫情大爆發時台灣的疫苗覆蓋率卻僅有個位數。在民怨爆發下，高端疫苗卻一再在黑箱中跳接過關；為了釋疑，蔡總統只好用自己尊貴的手臂親為高端背書。

蔡總統如此積極不懈地支持國產疫苗，精神令人感佩。問題是，疫苗是要打進人民身體中的藥劑，國家元首卻不顧疫苗核准程序的不當，允許它在保護力堪虞的情況下向國民施打。亦即，蔡總統的勇敢，恐怕還帶著一些違反科學的理盲與私心，目的只是遮掩政府的過錯。從這個角度看，總統不顧自己和人民的風險接種高端，只能說是廉價的民粹演出。

事實上，從近數月來的防疫景象，無需輿論及專家多言，一般民眾也能看出這齣高端戲碼的虛實。也因此，在蔡政府不斷地鼓吹及造勢下，高端歷經三波放寬登記資格，迄今接種登記的民眾僅有60萬人。這個數目，在目前已表達登記意願的1350萬人中，僅占4.4％的比率。由此可見，儘管正副元首都願意帶頭打高端，仍無法消除民眾心中對高端的重重疑慮。畢竟，疫苗是需要科學佐證的東西，政府想用「政治橋接」來證明其效力，民眾並不埋單。

近日傳出，行政院長蘇貞昌已指示國防部，要讓入伍的新兵接受快篩和疫苗施打；這項指示，被認為是在幫高端去化庫存。原因是，目前政府手中疫苗就只剩高端一款，新兵若要全面接種，將無異集體被迫施打高端疫苗。此事，立即引起外界高度關切。對此，蘇貞昌支吾其詞說，總統希望保國衛民的國軍受到最好的防疫保護，入伍新兵又在部隊中有長時間密集接觸。言下之意，新兵必須接種，至於何謂「最好的防疫保護」，目前除了高端，並無其他選擇。

對於新兵應該如何接種，我們認為至少有三個原則必須遵守：第一，是不強迫原則，要讓新兵有自由接種的權利；第二，是不集體化原則，不可要求同批入伍者須在同一時段接種；第三，是去單一化，高端不能是唯一的疫苗選項。如果蔡政府真的認為「國軍應該受到最好保護」，就不能把一般民眾拒打的高端疫苗，強制打到新兵或其他國軍身上，除非他們自己願意。原因很簡單：高端二期臨床只有4000人參與，23日首日接種，已狀況多端；俟這波60萬人皆接種後，效果及副作用如何才會真正浮現。屆時，有了更確鑿的保護力數據，再讓我們的軍人去打也不遲。

蔡總統終於接種疫苗，我們衷心期待她能獲得有效的保護。但她的手臂不能橋接台灣新兵的疫苗自主權，這也是蔡政府必須認知的事。

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