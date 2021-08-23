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蔡英文帶頭打高端 趙少康：先驗血證明沒打過其他疫苗

台灣新聞組／台北23日電
蔡英文總統23日一早至預約地點台大醫學院體育館接種高端疫苗。（翻攝自udn tv）
蔡英文總統23日一早至預約地點台大醫學院體育館接種高端疫苗。（翻攝自udn tv）

蔡英文總統力挺國產疫苗，今早至預約地點「台大醫學院體育館」完成高端疫苗施打。總統府並進行網路直播。

來源：YouTube

蔡英文在早上7時30分左右到達預約地點」，透過網路直播，蔡英文量體溫為36.9度，並由醫師問診、說明注意事項，也簽下施打同意書，在等待施打疫苗時，蔡英文也向在場媒體及醫護人員揮手打招呼。

蔡英文今天穿著短袖，還提醒護理師將高端疫苗拿給媒體「照一下」，隨後護理師拿出針劑向媒體展示，媒體問蔡英文師否會緊張，蔡英文回應：「不會。」護理師將手部消毒後，接著幫蔡英文施打疫苗，經過一秒鐘就完成，蔡英文還問：「這樣就結束了？」

施打完成後，蔡英文拿到「疫苗黃卡」，並向媒體比出「讚」的手勢，接著蔡英文與現場醫護人員合照。

中廣董事長趙少康呼籲，為了遏止「蔡英文已打疫苗」相關謠言，蔡英文可考慮在注射高端前，公開抽血檢驗新冠病毒抗體。他說，蔡英文也有責任和義務在施打高端的14天後，公開抽血檢查抗體，確認疫苗效果，如果有效，可大大增加國人信心；如果沒效，就立刻停止施打，以免出現防疫破洞。

此外，針對陳時中稱沒強迫國軍打高端疫苗，但其他廠牌要等待，國民黨主席江啟臣昨表示，現在國人能夠做的選擇就是高端或等待，難道這就是陳時中說的選擇嗎？他要求蔡英文及陳時中必須釋疑。

第六輪疫苗接種開打，除了蔡英文獻出手臂，同時約有60萬人今起至8月29日接種高端疫苗，指揮中心21日宣布今天可再擴大開放預約。

高端疫苗一再加開可預約年齡層，外界認為預約情形不理想，擔心開始接種後很多人會爽約。指揮中心指揮官陳時中表示，過去不論那一種疫苗廠牌，爽約率約5%，如果真的有剩餘疫苗會再開放預約，23日至29日施打期間的量能沒有問題。

高端疫苗 蔡英文 陳時中

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