新聞評論／怕高端爽約率難看 陳時中先買保險

陳時中表示，過去不論廠牌的爽約率約5％，至於高端有多少等接種後就會知道。但如果真的有剩餘，會再開放預約。（記者楊雅棠／攝影）

高端疫苗 開打，蔡英文總統挽袖接種，副總統賴清德則可能要等下一波。指揮中心為了做場面，高端疫苗的預約情況不如預期，一再加開可預約年齡層，有人擔心接種後是否會有民眾「爽約」的問題，指揮官陳時中 表示，過去不論廠牌的爽約率約5％，至於高端有多少？等接種後就會知道。但如果真的有剩餘，會再開放預約。

為了迎接高端疫苗出場，蔡政府不斷提高出場規格，從蔡總統開記者會背書開始，到新冠疫苗開打以來從未見過的「三度開放預約接種年齡層」，指揮中心用饑餓行銷方式，想盡辦法讓疫苗登記及預約接種平台登記民眾逼近60萬人，總算給足了蔡總統面子；陳時中把預約人數拉到高端疫苗封緘的疫苗數大致相當，也算是功勞一件。

不過，數字騙不了人，當指揮中心想方設法一再加開可預約年齡層以增加可登記預約高端疫苗人數，雖然使預約人數增加到60萬人，帳面上是好看了。但是一旦開打後出現超乎意料的「爽約」情形，難免會給大力推廣高端疫苗的蔡總統難堪，所以指揮官陳時中提出一個5%「爽約率」的數字作底，算是為高端疫苗先打了預防針。

其實，陳時中的反應還真一流，記者會前恐怕也有做了功課，當媒體問他高端疫苗爽約率的問題，他馬上提出「不論廠牌的爽約率約5％」的說法，不知道他有沒有先找人去計算統計過，還是他平日就觀察入微，任考不倒，也算是他能久任指揮官位子的能耐了。

只是，這5%的爽約率，民眾也不必太當真了，因為這只是陳時中的一個小小保險 ，他努力為蔡總統衝高端疫苗登記預約人數，蔡總統自然看在眼裡，就像農委會主委陳吉仲為走私貓安樂死說要負全責一樣，都會讓蔡總統「點滴在心頭」。

但陳時中三度開放預約接種年齡層，這個動作也做得太明顯，如果是開放民調，高端在民眾心目中的排序，已不言自明，一旦開打後，勢必有預約的民眾爽約，指揮中心先說了，至少有5%的「配額」擺在那裡，要外界也不要覺得有什麼好奇怪的。

只是，新冠疫苗登記預約接種都打了四、五輪，過去來沒有人在討論「爽約率」，即使過去施打兩種疫苗都有不同的副作用，但蔡政府都說「輪到你，就去打」了，好像民眾也很自然地接受了，少有人質疑；只是，換到高端疫苗要登場，突然就有人在討論起「爽約率」？陳時中臉不紅氣不喘說，如果真的有剩餘，會再開放預約。其實，他的潛台詞是，「我都已經幫高端做到這個地步，也算仁至義盡了，還要怎樣？」

何況，在高端上場前夕，還有醫界、藍營人士不斷質疑高端的保護力，甚至為入伍的新兵「是否能不打高端」請命，醫界更有人要發起撤銷高端EUA的公投，看在綠營人士眼裡，這不正是一旦高端爽約率數字難看的好藉口嗎？陳時中對高端的保護力擔不擔心？沒人知道，但他肯定不擔心高端的爽約率，因為他早已買好保險，更有藍營及醫界為他找好卸責的下台階。