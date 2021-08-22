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新聞眼／不只香蕉、鳳梨…消化國產疫苗也找國軍？

記者 許政榆
蘇貞昌下令入營新兵必須施打疫苗，在國際疫苗嚴重不足的情況下，高端成為首選。(圖：食藥署提供)
蘇貞昌下令入營新兵必須施打疫苗，在國際疫苗嚴重不足的情況下，高端成為首選。(圖：食藥署提供)

國際疫苗短缺，通過食藥署「緊急使用授權」（EUA）的高端疫苗預計8月23日「如期開打」，但年輕族群預約狀況不如預期，指揮中心開先例，提供三次預約高端機會，此時行政院更提出讓新兵打疫苗規畫，被質疑讓國軍施打高端，若真是如此，除幫忙消化盛產的香蕉、鳳梨等農產，國軍弟兄還必須挽起袖子，接種尚未獲得國際認證的國產疫苗。

高端疫苗爭議不斷，尚未進行三期試驗，並無保護力資料，但食藥署首開國際先例，以「中和抗體」與AZ疫苗做不劣性比較，衛福部一路「開綠燈」，讓高端毫無意外地取得EUA，順利成為第六輪施打的主角，但民眾似乎不太埋單。

為了吸引民眾接種高端疫苗，公費疫苗預約平台史無前例地開啟第三波登記，令人驚訝的是，前兩波預約中，部分沒勾選高端疫苗的民眾竟也收到預約簡訊，指揮中心雖坦承錯誤，但提出的理由除民眾留錯電話，也可能系統自動勾選新疫苗，電腦不只挑選花生，現在也可挑疫苗，但說好的民眾選擇權呢？

前兩次開放，仍有剩餘疫苗，蘇揆下令入營新兵必須施打疫苗，在國際疫苗嚴重不足的情況下，高端成為首選，而陳時中「不會強迫，但有什麼疫苗就打什麼，但選擇疫苗廠牌到貨慢，就比較慢打。」也留下伏筆。

政府鋪了橋、造了路，只要高端更多疫苗順利通過封緘檢測，國軍弟兄們順理成章地接種高端疫苗，在保家衛國之外，還被迫幫忙去消化國產疫苗，面對宣稱重視國軍的政府，國軍弟兄們心情恐怕更是如人飲水、冷暖自知了。

陳時中說，一直有按照計畫把疫苗給國軍，包括入伍新兵也是一樣，對於疫苗是否保留給新...
陳時中說，一直有按照計畫把疫苗給國軍，包括入伍新兵也是一樣，對於疫苗是否保留給新兵施打，依照國防部評估戰力為準。(記者謝承恩／攝影)

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