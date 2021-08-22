新兵入伍只有高端疫苗可打？陳時中：有什麼打什麼

行政院長蘇貞昌指示讓入伍新兵打疫苗，但是台灣疫苗短缺，國軍是否面臨只能打高端的命運，引起各方討論。(本報資料照片)

國防部 規畫9月起恢復役男正常徵集，行政院發言人羅秉成昨表示，行政院長蘇貞昌已指示國防部對入伍新兵規畫快篩及疫苗施打。外界質疑是否新兵只有高端疫苗 可打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，有什麼疫苗就打什麼疫苗，「不會強迫，但你選擇的品牌到貨速度慢，就比較慢打」。

目前台灣AZ、莫德納等疫苗短缺，外界質疑士兵是否只有高端疫苗可打？陳時中表示，會根據整個國軍戰力評估計畫安排接種，至於新入伍者打哪種廠牌疫苗，視疫苗供貨情況而定，不管哪個單位，會尊重他們自身選擇，但若選擇的品牌到貨速度慢，就比較慢打。

陳時中「不強迫」的說法，讓不少人傻眼，有民眾質疑，「不強迫，但是只有高端，沒其他選項」。也有網友質疑，會不會每個連隊比施打率、績效？

國防部發言人史順文昨天表示，為消除役男以及家屬的疑慮，除現行防疫 作為外，已規畫對入營的役男實施快篩，確保官兵的健康。史順文說，有關官兵疫苗的施打，國防部依照中央整體政策，配合撥發疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打。戰備任務訓練與防疫都是國軍的重要任務，也是戰力維繫的關鍵，國軍會做好各項防疫以及管理的作為，維護官兵健康。

台北市長柯文哲說，雖然軍人以服從為天職，以前香蕉生產過剩就給國軍吃香蕉，鳳梨不能外銷也叫國軍吃鳳梨，但國軍是國家的命脈，可以的話，還是盡量給軍人比較好待遇。

民進黨立委何志偉日前爆料，目前役男入營無任何篩檢，恐成防疫破口，國軍新訓中心成「超大型群聚中心」，有人出現咳嗽、發燒症狀，有五名士兵後送到國軍醫院檢查，目前並無染疫，但後續需觀察。陳時中說，若有相關症狀出現，軍醫會評估進行檢測。

羅秉成表示，蔡英文總統重視軍中防疫工作，軍人生活有長時間群聚、近距離接觸等特性，無論是對原有單位之軍人或是入伍新兵，都要有高規格防疫措施。為提高軍中防疫安全性，蘇揆已指示行政院秘書長李孟諺協調相關部會，協助國防部進行入伍新兵的快篩作業及疫苗施打規畫。