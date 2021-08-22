不降級微解禁 台2級警戒延至9/6 恐持續到年底

疫情穩住 多項措施鬆綁

指揮中心昨天再度延長二級警戒至9月6日，指揮官陳時中指出，台灣疫情 穩定，考量仍有零星不明感染，二級警戒恐延續到年底，但警戒範圍放寬，鬆綁集會人數上限，同住親友在外用餐不受隔板及梅花座等限制，適度放寬醫院探病條件。不過，中央鬆綁親友在外用餐規範，雙北及台中市都質疑「執行困難」。

9月開學在即，指揮中心昨也宣布，專案開放境外生入境就學；另外，行政院長蘇貞昌指示，對入伍新兵進行快篩及接種疫苗。

教育部 昨宣布「重啟境外生專案入境作業」，適用三類境外生對象，共計1.3萬人，符合資格境外生須先透過學校申請造冊，再到外館申請簽證入境。入境後，所有境外生必須要完成「14＋7」的檢疫規定，居家檢疫14天，期間得完成兩次採檢，後續再進行7天自主健康管理，才得以進入校園。

三類境外生對象包括：第一類為境外學位生，包含僑生、外國學生、港澳生、陸生；第二類是外交部台灣獎學金、教育部華語文獎學金受獎學生；第三類為雙邊互惠以及特殊政策專案入境的學位生。

台灣昨新增兩例本土案例、八例境外移入、一例死亡個案，本土疫情連續十天維持在個位數，陳時中表示，「整體疫情控制的算好」，未來是否維持警戒，主要考慮三大因素，包含國際疫情是否趨緩、疫苗覆蓋率情況、疫苗對變種病毒保護力下降狀況，「目前維持二級警戒的機會滿高」。

8月24日起，維持二級警戒，但採逐步鬆綁、解封，室內集會人數從50人提高至80人，室外自100人提高至300人，超額可提報防疫計畫。部分場所，如K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳及浮潛等海域活動，遵循防疫指引即可開放。

另同住親友外出聚餐不受隔板、梅花座及分菜限制；醫院探病方面，加護病房、安寧病房、呼吸照顧病房、精神科病房、兒童病房及身心障礙、病況危急及住院天數達七日者，皆可開放探病。

不過，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV等八大場所仍需關閉，遊藝場所也無法營業。

台北市長柯文哲昨表示，餐廳如何認定顧客是否為親友？執行有困難。新北市長侯友宜說，地方執行有困難度，且新北還有疫情個案，會採取更嚴格標準。