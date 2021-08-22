我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

不降級微解禁 台2級警戒延至9/6 恐持續到年底

台灣新聞組╱綜合22日電
疫情穩住 多項措施鬆綁
疫情穩住 多項措施鬆綁

指揮中心昨天再度延長二級警戒至9月6日，指揮官陳時中指出，台灣疫情穩定，考量仍有零星不明感染，二級警戒恐延續到年底，但警戒範圍放寬，鬆綁集會人數上限，同住親友在外用餐不受隔板及梅花座等限制，適度放寬醫院探病條件。不過，中央鬆綁親友在外用餐規範，雙北及台中市都質疑「執行困難」。

9月開學在即，指揮中心昨也宣布，專案開放境外生入境就學；另外，行政院長蘇貞昌指示，對入伍新兵進行快篩及接種疫苗。

教育部昨宣布「重啟境外生專案入境作業」，適用三類境外生對象，共計1.3萬人，符合資格境外生須先透過學校申請造冊，再到外館申請簽證入境。入境後，所有境外生必須要完成「14＋7」的檢疫規定，居家檢疫14天，期間得完成兩次採檢，後續再進行7天自主健康管理，才得以進入校園。

三類境外生對象包括：第一類為境外學位生，包含僑生、外國學生、港澳生、陸生；第二類是外交部台灣獎學金、教育部華語文獎學金受獎學生；第三類為雙邊互惠以及特殊政策專案入境的學位生。

台灣昨新增兩例本土案例、八例境外移入、一例死亡個案，本土疫情連續十天維持在個位數，陳時中表示，「整體疫情控制的算好」，未來是否維持警戒，主要考慮三大因素，包含國際疫情是否趨緩、疫苗覆蓋率情況、疫苗對變種病毒保護力下降狀況，「目前維持二級警戒的機會滿高」。

8月24日起，維持二級警戒，但採逐步鬆綁、解封，室內集會人數從50人提高至80人，室外自100人提高至300人，超額可提報防疫計畫。部分場所，如K書中心、室內遊樂園、海釣場、海泳及浮潛等海域活動，遵循防疫指引即可開放。

另同住親友外出聚餐不受隔板、梅花座及分菜限制；醫院探病方面，加護病房、安寧病房、呼吸照顧病房、精神科病房、兒童病房及身心障礙、病況危急及住院天數達七日者，皆可開放探病。

不過，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、MTV、KTV等八大場所仍需關閉，遊藝場所也無法營業。

台北市長柯文哲昨表示，餐廳如何認定顧客是否為親友？執行有困難。新北市長侯友宜說，地方執行有困難度，且新北還有疫情個案，會採取更嚴格標準。

疫情 教育部 台灣

上一則

金曲最佳女歌手 田馥甄團體出身 走出成熟的自己

下一則

新聞眼／不只香蕉、鳳梨…消化國產疫苗也找國軍？

延伸閱讀

台灣疫情管制略鬆綁 但二級警戒延至9月

台灣疫情管制略鬆綁 但二級警戒延至9月
蔡英文、賴清德將接種高端 施打地點由國安團隊安排

蔡英文、賴清德將接種高端 施打地點由國安團隊安排
全台二級警戒到年底？ 陳時中：衡量這些因素機會很高

全台二級警戒到年底？ 陳時中：衡量這些因素機會很高
反萊牛醫師發起撤銷高端EUA公投 徵10萬提案人 藍響應

反萊牛醫師發起撤銷高端EUA公投 徵10萬提案人 藍響應

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網