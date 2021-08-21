促打高端 罕見3度開放疫苗預約

促打高端疫苗，指揮中心罕見三度開放預約，屏東縣2.2萬人預約將於23日起開打。(圖：屏東縣政府提供)

下周第6輪疫苗提供高端疫苗 約61.4萬劑，截至昨天中午，總計59萬9613人預約接種。指揮中心罕見將三度開放預約，提供8月13日疫苗平台重啟後，新選擇高端疫苗者預約，估約5萬人。指揮中心發言人莊人祥表示，這次加開仍屬於第6輪，不排除在8月23日開放接種後同時進行，預計8月29日接種完畢。

指揮中心公布，前天台灣 疫苗接種僅2萬4000人次，人口涵蓋率達39.49%，劑次人口比42.67。連兩日疫苗接種人數降至2萬劑左右，莊人祥指出，目前無預約接種疫苗排程，疫苗主要提供第二劑接種、專責醫院醫護混打、高中以下教師等少部分族群接種，所以施打量不如以往多。

台灣開放高端疫苗預約接種，首波開放65歲以上長者、20歲到64歲第9類對象及36歲至64歲民眾，符合資格者共計60萬人，第二波加開20歲至35歲年輕族群，共計30萬人，前兩波實際預約接種人數，僅59萬9613人，占約66%。

另外，有不少人反映，明明沒有登記高端，卻收到預約簡訊。莊人祥表示，有兩種可能，一是民眾在預約平台登記時手機填寫錯誤，導致寄送對象有誤；第二則是系統起初只有莫德納 及AZ疫苗，加開高端疫苗選項後，系統自動勾選，導致先前登記民眾也收到簡訊。

Delta變異株侵襲全球，指揮中心公布本周境外移入案例病毒基因定序，定序12人全都是Delta變異株，其中3人為突破性感染，即完整接種兩劑疫苗滿14天仍確診，3人皆接種莫德納疫苗。目前境外移入案例中，完成兩劑疫苗接種的突破性感染有16例。