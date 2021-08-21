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反萊牛醫師發起撤銷高端EUA公投 徵10萬提案人 藍響應

台灣新聞組╱台北21日電
蘇偉碩醫師（中）、王文心博士（右）、簡橋亨里長（左）等發起「撤銷高端疫苗EUA」公投，徵求10萬位共同提案人 。(記者曾吉松／攝影)
蘇偉碩醫師（中）、王文心博士（右）、簡橋亨里長（左）等發起「撤銷高端疫苗EUA」公投，徵求10萬位共同提案人 。(記者曾吉松／攝影)

反萊牛醫師蘇偉碩、王文心博士等發起「撤銷高端疫苗緊急授權公民投票」，並徵求10萬個共同提案人。蘇偉碩昨天表示，高端疫苗在申請緊急授權（EUA）過程有非常多的程序不正義，既不符合國際標準，也沒進行三期試驗，甚至連二期試驗都剛完成而已，10月才完整解盲，為了讓國產疫苗循正途發展，才會號召發起公投

蘇偉碩指出，衛福部長陳時中自己都說「高端疫苗保護力沒辦法載明」，這形同拿台灣民眾當免費白老鼠。國民黨主席江啟臣也響應此公投，成為共同提案人之一。

此外，台北市前市長郝龍斌及前衛生署署長楊志良向行政院提出訴願後，又至台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行衛福部對高端疫苗的緊急授權處分。合議庭審理後，認為聲請人非屬本案適格當事人，昨裁定駁回聲請，可抗告。

郝龍斌批評，「衛福部是危害民眾健康，我期期以為不可。」衛福部長陳時中公開承認，因為高端疫苗尚未進行第三期臨床試驗，所以政府完全沒有高端疫苗防護力的資料。

衛福部用世界衛生組織、美國 FDA、歐盟藥政機關都不承認的「免疫橋接」技術，給予防護力不明的高端疫苗緊急授權，是義和團式的草菅人命」，呼籲台北高等行政法院應該勇於挺身而出，停止顯然違法的緊急授權處分。

郝龍斌強調，如果他現在還是台北市市長，一定會指示台北市衛生局，在高端疫苗提出第三期臨床試驗的期中報告以證明疫苗的防護力之前，暫停配合中央政府施打高端疫苗的計畫，以保障市民的健康。

郝龍斌強調，民眾需要施打的是安全、有效的疫苗，但是從衛福部公布的資料中不但無法取信於民，反而讓人更加憂心，他呼籲衛福部懸崖勒馬，不要辜負民眾的信任，不要拿百姓健康開玩笑。

合議庭指出，原處分專案核准高端公司製造高端疫苗，至多使郝龍斌等人接種疫苗時多一種選擇，並不會造成其權利或法律上利益受到侵害。郝龍斌等人既非原處分的相對人，也非原處分得法律上利害關係人，其所提起本件停止執行的聲請為當事人不適格，且與行政訴訟法聲請停止執行的要件不合，應予駁回。

高端疫苗 陳時中 公投

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