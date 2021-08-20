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台電大樓群聚 PCR篩檢傳喜訊：2685人「全陰性」

記者謝承恩、鍾維軒／台北20日電
台電大樓群聚感染，2685名員工19日接受篩檢，結果「全陰性」。（圖：台電提供）
台電大樓群聚感染，2685名員工19日接受篩檢，結果「全陰性」。（圖：台電提供）

台北市台電大樓群聚事件累計四人確診，昨日完成2685人PCR篩檢，今日傳出好消息，2685人PCR結果「全陰性」，而剩餘的50多人會在今天檢測

台電大樓四人確診，其中三例為辦公室員工，一例為確診懷孕女員工的幼兒，指揮中心指揮官陳時中表示，該名小朋友8月16日至幼兒園上課，已匡列11名幼兒及兩位老師居家隔離，幼兒園將停課三天進行環境清消，確診班級停課14天。

陳時中昨上午與醫福會執行長王必勝至台電大樓視察辦公室環境，以及觀察篩檢動線。「台電為重要基礎維生產業」，陳時中說，第七樓層前後棟近400人均已接受PCR檢驗，大樓完整消毒、分流上班，其他樓層則採居家快篩。第八樓層一名員工居家快篩結果陽性，所幸PCR篩檢陰性，排除確診。

辦公室員工雖無新增確診，但日前確診懷孕女員工的孩子確診，陳時中表示，該名幼兒個案尚未列入案號，依照現行規定，只要一班幼兒園教室出現一例確診，同班同學將停課，若出現二例確診，則全校停課。

台電群聚累積四確診，陳時中說，將考慮透過病毒基因定序，瞭解這起群聚感染的源頭，並掌握社區情況。

北市衛生局已到校疫調，匡列11名孩童、二名教師到防疫旅館居家隔離，三名教師進行自主健康管理，孩童部分會有一名照顧者陪同隔離。

陳時中 篩檢 檢測

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