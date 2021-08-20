疫情趨緩…家人外食共餐鬆綁？地方又演「逆時中」

台灣疫情趨緩，中央擬放寬部分外出用餐管制，但地方大多不埋單。圖為民眾在美食街用餐。（中央社）

新冠肺炎本土疫情 清零出現曙光！台灣昨天僅新增一例本土病例，創5月疫情爆發以來新低。隨著疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中 表示，擬自8月24日放寬部分管制，同住家人可在外共餐，吃火鍋、合菜時不需梅花座，桌上也不用擺設隔板。

台灣昨天新增一例本土個案為新北市50多歲男性，近期無旅遊史，8月18日陪家人就醫時，以陪病者身分接受採檢，不料，意外確診，CT值為22.7，屬無症狀感染。

對於防疫 鬆綁措施，陳時中表示，防疫應該更人性化，如果四歲小朋友吃火鍋，必須自己一鍋，那被火鍋燙到怎麼辦？同住親友在家裡「想怎麼吃就怎麼吃」，因此研擬在外同桌用餐，可不再使用隔板或梅花座。但如何驗證同桌為同住家人？情侶可共桌嗎？陳時中表示，這確實很難查證身分。

對於指揮中心的說法，也引發部分縣市質疑，新北市長侯友宜表示，除特殊狀況，可以自己用餐，新北就要採取嚴格防疫。不過台南市長黃偉哲表示，尊重指揮中心的規畫，因為家人同住可追蹤，於情、於理、於防疫，可朝鬆綁方向進行。

「觀望疫情變化，暫不跟進」，雲林縣長張麗善說，現階段仍維持內用梅花座、使用隔板。

高雄市衛生局長黃志中說，出外用餐少了隔板，仍具有飛沫傳染等風險，目前仍按既定防疫規範為準則。北市府發言人陳智菡說，內用規定不會放寬。

桃園市衛生局表示，待指引出爐後會再評估，現階段還是會取締未使用隔板、分餐等違規情事。台中市衛生局說，將視指引公告內容及疫情狀況滾動調整。