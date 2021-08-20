我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

疫情趨緩…家人外食共餐鬆綁？地方又演「逆時中」

台灣新聞組／台北20日電
台灣疫情趨緩，中央擬放寬部分外出用餐管制，但地方大多不埋單。圖為民眾在美食街用餐。（中央社）
台灣疫情趨緩，中央擬放寬部分外出用餐管制，但地方大多不埋單。圖為民眾在美食街用餐。（中央社）

新冠肺炎本土疫情清零出現曙光！台灣昨天僅新增一例本土病例，創5月疫情爆發以來新低。隨著疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中表示，擬自8月24日放寬部分管制，同住家人可在外共餐，吃火鍋、合菜時不需梅花座，桌上也不用擺設隔板。

台灣昨天新增一例本土個案為新北市50多歲男性，近期無旅遊史，8月18日陪家人就醫時，以陪病者身分接受採檢，不料，意外確診，CT值為22.7，屬無症狀感染。

對於防疫鬆綁措施，陳時中表示，防疫應該更人性化，如果四歲小朋友吃火鍋，必須自己一鍋，那被火鍋燙到怎麼辦？同住親友在家裡「想怎麼吃就怎麼吃」，因此研擬在外同桌用餐，可不再使用隔板或梅花座。但如何驗證同桌為同住家人？情侶可共桌嗎？陳時中表示，這確實很難查證身分。

對於指揮中心的說法，也引發部分縣市質疑，新北市長侯友宜表示，除特殊狀況，可以自己用餐，新北就要採取嚴格防疫。不過台南市長黃偉哲表示，尊重指揮中心的規畫，因為家人同住可追蹤，於情、於理、於防疫，可朝鬆綁方向進行。

「觀望疫情變化，暫不跟進」，雲林縣長張麗善說，現階段仍維持內用梅花座、使用隔板。

高雄市衛生局長黃志中說，出外用餐少了隔板，仍具有飛沫傳染等風險，目前仍按既定防疫規範為準則。北市府發言人陳智菡說，內用規定不會放寬。

桃園市衛生局表示，待指引出爐後會再評估，現階段還是會取締未使用隔板、分餐等違規情事。台中市衛生局說，將視指引公告內容及疫情狀況滾動調整。

疫情 防疫 陳時中

上一則

台電大樓群聚 PCR篩檢傳喜訊：2685人「全陰性」

下一則

200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台

延伸閱讀

200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台

200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台
高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端

高端將納美國數位認證？陳時中：美國很重視高端
清零有望？台新增1例本土確診 5死仍偏多

清零有望？台新增1例本土確診 5死仍偏多
開學在即隔板缺貨 學校有錢買不到

開學在即隔板缺貨 學校有錢買不到

熱門新聞

源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
圖為解放軍東部戰區陸軍海防某旅火力分隊7月1日舉行出征誓師大會。（取自解放軍東部戰區微信公眾號）

解放軍宣布 在台灣周邊海空域展開實兵演習

2021-08-17 13:23
專家認為，台灣若非阿富汗，關鍵在於不畏戰。美聯社

台灣不是阿富汗 關鍵在於是否願為捍衛民主不惜一戰

2021-08-18 05:37
台灣被類比為阿富汗，前總統馬英九認為，台灣應該要有自我防衛的能力。圖為馬英九在往立法院出席「飛虎 陳納德將軍與美籍志願大隊」新書發表會。（記者曾學仁／攝影）

今日阿富汗明日台灣？趙少康：美不可靠 馬：台要自救

2021-08-18 02:30

超人氣

更多 >
沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元

沈殿霞6000萬遺產不能用 鄭欣宜曾窮到只剩26元
駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應
美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生

美大學爆「等不起了」2個月發6萬簽證給中國留學生
阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了

阿富汗人攀美軍機墜地 拜登：都幾天前的事了
別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然