衛福部前部長拿高端千萬研究補助 藍質疑是門神
負責審核國產高端疫苗施打計畫的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），屢遭爆委員「球員兼裁判」兼高端疫苗計畫主持人。國民黨文傳會副主委黃子哲昨再點名，衛福部前部長林奏延就是ACIP中拿高端錢辦事的門神。
黃子哲表示，2019年迄今有四位ACIP委員出任高端七項研究計畫主持人，計畫補助金額約1923萬台幣（約68萬美元），其中屬新冠疫苗研究案有四件，由林奏延、醫師李文生與邱政洵三人分別承接，補助總金額也有1435萬餘元台幣（約50萬美元）。
黃子哲說，林奏延一人就接兩件高端新冠疫苗研究計畫，獲補助約1255萬元；去年11月林還鼓吹政府應拿出50億元預購本土疫苗，以林過去曾任衛福部長，還一路公開力挺高端，宛如拿錢辦事的門神。
黃子哲認為，ACIP委員接受高端補助，應迴避有關新冠疫苗議題，但林奏延、李文生與邱政洵卻都參加在7月11日ACIP會議，聽取另一家新冠疫苗廠商賽諾菲臨床試驗報告，聽取業務機密，違反同行競業商業規則。
黃子哲說，7月25日ACIP會議審查是否將高端疫苗放入公費施打計畫時，李文生請假，林奏延未參與討論，但兼任高端疫苗二期臨床實驗計畫主持人的邱政洵卻未利益迴避。
對於黃質疑，林奏延說，國民黨根本就不懂ACIP，每次都將ACIP與EUA審查的單位混為一談，指控內容完全不正確。此外，ACIP委員會開會時只要遇到高端議題時，他一律迴避，從會議一開始就公開聲明清楚。
林奏延證實，自己確實承接兩項高端的臨床試驗，包含3700人的二期臨床試驗以及高齡長者的高劑量延伸計畫，但相關經費大多是用在受試者身上，或是研究護理人員及受試者的回診費用，實際上給計畫主持人的費用並不多。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，ACIP委員們都相當謹慎，當初討論高端相關案子都有迴避掉；指揮官陳時中指出，ACIP的委員並非擔任EUA委員。
另方面，美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）18日拜會陳時中。陳時中昨表示，雙方談及疫苗雙邊政策、數位接種證明、入出境相關等議題，強調疫苗互相認證將會爭取納入高端疫苗，同時討論未來疫苗生產鏈與供應鏈的合作方式。
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