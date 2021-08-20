衛福部前部長拿高端千萬研究補助 藍質疑是門神

衛福部前部長林奏延出任高端研究計畫主持人，同時也是ACIP委員，引發質疑。(本報資料照片)

負責審核國產高端疫苗 施打計畫的衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），屢遭爆委員「球員兼裁判」兼高端疫苗計畫主持人。國民黨 文傳會副主委黃子哲昨再點名，衛福部前部長林奏延就是ACIP中拿高端錢辦事的門神。

黃子哲表示，2019年迄今有四位ACIP委員出任高端七項研究計畫主持人，計畫補助金額約1923萬台幣（約68萬美元），其中屬新冠疫苗研究案有四件，由林奏延、醫師李文生與邱政洵三人分別承接，補助總金額也有1435萬餘元台幣（約50萬美元）。

黃子哲說，林奏延一人就接兩件高端新冠疫苗研究計畫，獲補助約1255萬元；去年11月林還鼓吹政府應拿出50億元預購本土疫苗，以林過去曾任衛福部長，還一路公開力挺高端，宛如拿錢辦事的門神。

黃子哲認為，ACIP委員接受高端補助，應迴避有關新冠疫苗議題，但林奏延、李文生與邱政洵卻都參加在7月11日ACIP會議，聽取另一家新冠疫苗廠商賽諾菲臨床試驗報告，聽取業務機密，違反同行競業商業規則。

黃子哲說，7月25日ACIP會議審查是否將高端疫苗放入公費施打計畫時，李文生請假，林奏延未參與討論，但兼任高端疫苗二期臨床實驗計畫主持人的邱政洵卻未利益迴避。

對於黃質疑，林奏延說，國民黨根本就不懂ACIP，每次都將ACIP與EUA審查的單位混為一談，指控內容完全不正確。此外，ACIP委員會開會時只要遇到高端議題時，他一律迴避，從會議一開始就公開聲明清楚。

林奏延證實，自己確實承接兩項高端的臨床試驗，包含3700人的二期臨床試驗以及高齡長者的高劑量延伸計畫，但相關經費大多是用在受試者身上，或是研究護理人員及受試者的回診費用，實際上給計畫主持人的費用並不多。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，ACIP委員們都相當謹慎，當初討論高端相關案子都有迴避掉；指揮官陳時中 指出，ACIP的委員並非擔任EUA委員。

另方面，美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）18日拜會陳時中。陳時中昨表示，雙方談及疫苗雙邊政策、數位接種證明、入出境相關等議題，強調疫苗互相認證將會爭取納入高端疫苗，同時討論未來疫苗生產鏈與供應鏈的合作方式。