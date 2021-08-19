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200萬劑BNT疫苗 有望中秋節抵台

記者謝柏宏、蕭君暉／台北20日電
圖為輝瑞／BNT疫苗。（Getty Images）
圖為輝瑞／BNT疫苗。（Getty Images）

由永齡／鴻海、台積電和慈濟基金會共同採購的1500萬劑BNT疫苗，傳出第一批150萬至200萬劑將在中秋節前運抵台灣。疫情指揮中心指揮官陳時中昨日表示：「我不否認」。

為了緊盯BNT疫苗能盡早供應抵台，外傳鴻海及永齡基金會創辦人郭台銘日前到歐洲，就是為了「盯廠」，昨日更有媒體報導，第一批BNT疫苗可望在9月21日、中秋節前運抵台灣，數量約為150萬到200萬劑。郭台銘將親自迎接這批百萬劑疫苗抵台。

對此，永齡基金會執行長劉宥彤昨日表示：「對於媒體臆測的各種疫苗到貨時間點不予評論，郭台銘先生和永齡工作同仁對於催促疫苗到貨，將盡最大努力。」

至於外界傳出，第一批到貨劑量約150萬至200萬劑。劉宥彤表示，一切都在努力中。

郭台銘8月初帶著妻小前往歐洲催貨，先抵達捷克，並在捷克當地打了BNT疫苗，後來轉赴德國，之前就傳出疫苗可望於9月中旬抵台，昨天再度傳出將在中秋節前、9月21日前抵台。由於郭台銘夫人曾馨瑩多次在Instagram發布、分享在捷克古堡，及坐火車前往德國慕尼黑的點滴，卻未見郭台銘身影，外界推測，郭台銘應該正為因疫苗忙碌，為疫苗引進台灣進行催貨。

指揮中心昨日召開記者會，陳時中被問到第一批BNT疫苗中秋節前可望抵台時，他表示「你明知道我不能講」，但是他也坦言「不否認，且情形樂觀，等訊息確定後會再跟外界報告」。

近190萬名民眾9月初將邁入接種第二劑莫德納疫苗高峰，卻恐面臨沒疫苗可打。中央仍擬優先擴大第一劑覆蓋率，前疾管局長蘇益仁批評，全球已在比第二劑接種，台灣還在衝第一劑，實在太落伍。他表示，第二劑覆蓋率僅3%，根本難以對付Delta，應讓65歲以上長者第二劑覆蓋率達8成以上，才能與病毒共存。

疫苗 郭台銘 台灣

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