清零有望？台新增1例本土確診 5死仍偏多

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（由左至右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。(記者謝承恩／攝影)

台灣 新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入，確診個案中新增5例死亡。中央流行疫情指揮中心陳時中指出，台電大樓整體案情昨晚有一例快篩陽性，今天早上複驗後PCR為陰性，個案並未增加。另外今日5例死亡案例較多。

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例(案16006)，為台灣籍50多歲男性，近期無國內外旅遊史，今年8月18日陪家人就醫，因家人需住院治療，故於同日接受陪病者採檢，於今日確診(Ct值22.7)；個案為無症狀感染，衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

台灣新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入，確診個案中新增5例死亡。(圖:中央流行疫情指揮中心提供)

指揮中心說，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至80多歲，發病日介5月24日至6月13日，確診日介於6月2日至6月15日，死亡日介於8月13日至8月17日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月17日累計公布14,681位確診個案中，已有13,545人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自美國 (案16002)、立陶宛(案16003)、越南 (案16004)、阿拉伯聯合大公國(杜拜) (案16005)及伊朗(案16007)入境，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境日介於8月6日至8月17日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計2,429,464例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,411,951例排除)，其中15,897例確診，分別為1,356例境外移入，14,488例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。