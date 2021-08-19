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打完兩劑AZ 台9人出現「突破性感染」

台灣新聞組╱台北19日電
防突破性感染 疫苗比一比
防突破性感染 疫苗比一比

指揮中心統計，從今年3月22日至8月16日，全台總計68萬多人完成兩劑新冠疫苗接種，其中9人出現「突破性感染」，均在接種兩劑AZ疫苗滿14天後染疫，比率為十萬分之三，與美國的十萬分之十相比，發生率仍低。至於接種兩劑莫德納疫苗的民眾中，尚未出現「突破性感染」。

進一步分析9例「突破性感染」個案的病毒基因定序，3例為Alpha變異株、1例定序中，另外5例Ct值小於30或無定序；在年齡分布上，以18歲到49歲最多，共有6人，50到64歲則有2人、65歲以上1人。在病情尚，均為無併發症的輕症患者。

各國陸續出現「突破性感染」案例，台大公衛學者范僑芯說，以色列一項最新研究發現，接種完兩劑BNT疫苗後的146天為保護力的關鍵點，不分年齡層來看，146天後保護力明顯大幅下降，PCR陽性明顯比率明顯增加，且年紀愈大，保護力愈差，60歲以上施打完兩劑輝瑞者在超過146天，PCR陽性比率2.6%，但146天以內PCR陽性比率為0.9%，兩者相差3倍。

台灣昨新增6例本土病例、5例境外移入，無新增死亡案例。指揮中心說，台北台電大樓傳出第3名員工確診，個案為30多歲孕婦，外傳為台灣接種兩劑莫德納疫苗後的首例「突破性感染」。但指揮中心發言人莊人祥說個案輕症，於接種第二劑隔天發病，非屬完整接種，不算突破性感染。

對於台電大樓爆出職場群聚，莊人祥說，已匡列職場接觸者67人居家隔離。台電說，已立即針對接觸者安排快篩及PCR檢測，並加強全棟清消，擴大對總管理處所有人員普篩、各樓層間分艙、分流，今起一半以上人力居家辦公。

此外，年輕人可打到疫苗了。指揮中心第6輪備妥61萬多劑高端疫苗，原先開放20歲以上第9類對象、以及36歲以上一般民眾接種，60.5萬人符合資格者，但昨午結單僅41.9萬人預約，指揮中心於下午4時重啟系統，開放20至35歲民眾預約。

除了20歲以上年輕人可打到高端疫苗，12至17歲青少年在疫苗接種上也多了另個選擇，除BNT疫苗外，未來也能可接種莫德納疫苗。

台灣本土疫情速報
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高端疫苗 莫德納 台灣

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