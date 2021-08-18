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「禁止純旅遊」 帛琉入境新規趨嚴 變疫苗泡泡

記者邱瓊玉、羅建怡、邱宜君／台北18日電
帛琉觀光局台灣辦事處表示，有鑑於國際疫情嚴重，台灣旅客若未施打過疫苗或無意願到帛琉打疫苗是不允許入境的。（圖：可樂旅遊提供）
帛琉觀光局台灣辦事處表示，有鑑於國際疫情嚴重，台灣旅客若未施打過疫苗或無意願到帛琉打疫苗是不允許入境的。（圖：可樂旅遊提供）

台帛旅遊泡泡重啟，旅行社湧入大量訂單。不過提醒有意前往帛琉民眾注意，帛琉政府昨公告最新入境規定，台灣旅客完整施打兩劑疫苗可入境，若未施打過或僅打過一劑疫苗，有意願施打疫苗才能入境，純旅遊不許入境。恐讓帛琉泡泡再添變數。

打一劑莫德納或高端 難入境

帛琉觀光局台灣辦事處長雷均昨說，除非已完整施打兩劑，可持證明入境；未施打或打完第一劑者，只要願意在帛琉施打也可入境。

但帛琉8月19日後已無法提供莫德納疫苗，目前疫苗儲備量為2000劑輝瑞和1000劑嬌生。換句話說，民眾若在台已施打第一劑莫德納或高端，恐難入境帛琉，因這類人無法混打輝瑞或嬌生。

打過AZ去帛琉 只能混打嬌生

此外，帛琉新規公布後，等於僅剩第一劑施打過AZ的旅客可入境，但帛琉疫苗施打又依美國CDC規定，第一劑打AZ者僅能混打嬌生。

陳時中說，台灣目前未同意可混打嬌生，建議事項也不包括AZ混打嬌生的打法。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎說，嬌生只要打一劑，但目前沒有任何嬌生混打研究報告，不建議打過其他疫苗的國人去混打嬌生，除非有相關研究出爐。

旅遊業者直言，帛琉新規像把旅遊泡泡變成「疫苗泡泡」，純「旅遊」幾乎沒市場，且限制疫苗種類數量，恐讓泡泡出現變數。

雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，約九成五民眾為打疫苗去帛琉，但帛琉如今調高入境門檻，但疫苗又有限制，加上台灣目前已打兩劑者僅約百分之三，「目標市場太小」，長期來看旅遊需求可能就沒了。鳳凰旅遊總經理卞傑民說，輝瑞也是台灣旅客信賴的疫苗種類之一，相信還仍有一定客群。

KKday已提出退改政策，若機位確定並已簽屬定型化契約，如因疫苗問題要取消，需照定型化契約規定；若是預購排隊者，則可全額退款。

疫苗 嬌生 台灣

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