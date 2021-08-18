我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

黑白集／總統手臂獻高端 凸顯陳時中失職

黑白集
蔡英文已預約23日要打高端疫苗。 （本報資料照片）
蔡英文已預約23日要打高端疫苗。 （本報資料照片）

高端疫苗823開打，蔡總統已預約當天要獻上她的手臂。「獻手臂」是表達對本土疫苗的支持與信任，但蔡英文這個示範並不恰當，反凸顯陳時中失職。

原因是，目前全台疫苗接種率已達39％，但國家元首竟不在其中，這不是防疫指揮官失職嗎？再說，備受爭議的第二類接種對象「政府人員」已有27萬人施打，什麼阿貓阿狗都打了，卻不包括正副元首。陳時中覺得丁怡銘有優先接種的必要，卻不把總統的防疫當回事，不離譜嗎？

蔡英文也許自認她有選擇疫苗的權利，這也是錯誤認知。就國家體制而言，總統的健康須優先受到保護，應在第一時間接種；至於選擇疫苗的權利，請留給百姓。最糟的是，陳時中讓總統處於無疫苗保護狀態，又放任她挑選有爭議的高端接種；這不僅是體制崩壞的表徵，也是對民眾的惡劣示範。

蔡英文不應把手臂獻給高端，因為那是一家私人企業，會顯得她徇私。蔡總統應把手臂獻給全民，最好的辧法是施打和多數民眾一樣的疫苗，而不是去打高端。

副總統賴清德的手臂原本許給聯亞，但聯亞疫苗未通過審核，他只好改打高端。這仍是陳時中失職。和蔡英文不同，賴清德可能不知高端稼接美國國衛院技術的內情，總統打高端有其目的，賴清德只是被迫跟進。

高端疫苗 陳時中 蔡英文

上一則

柯文哲拍板 北市9月1日實體開學

下一則

國民黨主席選戰 江拚5目標 「朱連結盟」浮上檯面

延伸閱讀

中和抗體未達標 聯亞疫苗EUA沒過 將提申訴

中和抗體未達標 聯亞疫苗EUA沒過 將提申訴
五倍券政策轉彎 在野酸蔡英文「膩蘇貞昌」

五倍券政策轉彎 在野酸蔡英文「膩蘇貞昌」
高端預約接種 30.2萬人完成

高端預約接種 30.2萬人完成
解疫苗荒 陳時中要少開接種站挨批「何不食肉糜」翻版

解疫苗荒 陳時中要少開接種站挨批「何不食肉糜」翻版

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:30
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕