黑白集／總統手臂獻高端 凸顯陳時中失職

蔡英文已預約23日要打高端疫苗。 （本報資料照片）

高端疫苗 823開打，蔡總統已預約當天要獻上她的手臂。「獻手臂」是表達對本土疫苗的支持與信任，但蔡英文 這個示範並不恰當，反凸顯陳時中 失職。

原因是，目前全台疫苗接種率已達39％，但國家元首竟不在其中，這不是防疫指揮官失職嗎？再說，備受爭議的第二類接種對象「政府人員」已有27萬人施打，什麼阿貓阿狗都打了，卻不包括正副元首。陳時中覺得丁怡銘有優先接種的必要，卻不把總統的防疫當回事，不離譜嗎？

蔡英文也許自認她有選擇疫苗的權利，這也是錯誤認知。就國家體制而言，總統的健康須優先受到保護，應在第一時間接種；至於選擇疫苗的權利，請留給百姓。最糟的是，陳時中讓總統處於無疫苗保護狀態，又放任她挑選有爭議的高端接種；這不僅是體制崩壞的表徵，也是對民眾的惡劣示範。

蔡英文不應把手臂獻給高端，因為那是一家私人企業，會顯得她徇私。蔡總統應把手臂獻給全民，最好的辧法是施打和多數民眾一樣的疫苗，而不是去打高端。

副總統賴清德的手臂原本許給聯亞，但聯亞疫苗未通過審核，他只好改打高端。這仍是陳時中失職。和蔡英文不同，賴清德可能不知高端稼接美國國衛院技術的內情，總統打高端有其目的，賴清德只是被迫跟進。