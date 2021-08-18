髮夾彎…聯亞EUA未過 審查會議紀錄將公開

民進黨立法院黨團立委劉世芳（中）、羅致政（左）、黃世杰（右）舉行記者會，表示聯亞疫苗EUA未通過，希望外界不要政治化聯想。(記者曾吉松／攝影)

聯亞 疫苗未取得EUA，台灣衛福部長陳時中 說審查沒過就沒什麼好公開，引發批評。民進黨立法院黨團17日要求比照高端公布審查會議紀綠，食藥署也公布AZ疫苗平均抗體效價證實比聯亞高；陳時中則改口說，會依審查高端時的同樣規格公開會議紀綠，但技術性資料就不予公布。

據台北中國時報報導，民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，根據高端與聯亞的EUA審查結果，出席的專家人數分別為高端21人、聯亞22人，其中有18位專家學者是同樣一組人，很多人不了解狀況會認為有政治力介入。而立院之前通過要求衛福部應在審查結果公布的2周內，將會議紀錄去識別化後公布的決議，是針對高端、聯亞都要有同樣的標準，儘管聯亞申請EUA沒過，民進黨團感到非常訝異與遺憾，但還是要把這件事情說清楚、講明白。

食藥署指出，為進行免疫橋接審查，台灣在AZ疫苗到時於部立桃園醫院進行小型試驗，選擇200名完整施打2劑AZ的醫護人員抽取血清，送至中研院分析中和抗體效價，最後得出的平均數值即為187.9。

依食藥署免疫橋接規則，國產疫苗的中和抗體幾何平均效價比值（GMTR），至少要大於AZ數值的0.67倍，若用187.9計算，國產疫苗的中和抗體效價至少要達125.89才可能過關。而聯亞生技7月公布的二期期中報告，其平均中和抗體效價數值僅為102.3，不及AZ疫苗的下限，因此被專家們壓倒性否決，無法取得EUA。

據台北中國時報報導，對於聯亞疫苗遭食藥署淘汰，不具名學者表示，整個國產疫苗專家審查就是一個大黑箱，指揮官陳時中說「聯亞審查沒過就不用公開數據」，更是令人不可思議。

他表示，陳時中不是說審查沒過就不用公布審查過程，聯亞抗體數值和高端差了多少？比AZ的樣本少了多少？這些都不用說明嗎？公開透明也可以促進國產疫苗的公信力，總不能憑投票數去評論吧！

據本報系聯合報報導，依據兩家廠商公布的第二期期中數據，高端不分年齡的GMT為662；聯亞為102.3。衛福部食藥署藥品組副組長吳明美說，雖然實驗室做出來的數值和當時兩家疫苗廠2期期中數據差不多，但仍略有差異。不過，高端做出來的數據如同7月19日公布通過審查時所說，高端疫苗 組為AZ疫苗組的3.4倍；至於聯亞則未達125.89。

對於兩家疫苗的數據，指揮中心指揮官陳時中則在疫情記者會上表示，高端數據會公布，聯亞既然未通過EUA就沒有必要公布。