我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

新北10人團遊花蓮後「半數染疫」 職場接觸者也確診

記者張哲郢、張睿廷／新北17日電
新北市板橋區1名女子出現疑似感冒症狀，自行購買居家快篩試劑驗出陽性，再到江翠篩檢站做PCR確定染疫，才找出親友旅遊團其他確診者。（本報資料照片）
新北市板橋區1名女子出現疑似感冒症狀，自行購買居家快篩試劑驗出陽性，再到江翠篩檢站做PCR確定染疫，才找出親友旅遊團其他確診者。（本報資料照片）

中央流行疫情指揮中心16日公布，台灣新增十例新冠肺炎確定病例，分別為八例本土及兩例境外移入；另確診個案中無新增死亡，指揮中心指揮官陳時中指出，個案分布為新北市六例、台北市及桃園市各一例。新北市市長侯友宜表示，這六人屬同一案件，要趕快找出感染源阻斷。衛生局表示，這是一群親友團共十人到花蓮出遊，回來後因其中一名女子疑似感冒篩檢確診，匡列後共五人染疫，外加一例在蘆洲的職場接觸者且Ct值最高，尚待疫調釐清。

衛生局說明，起初是一家八口在本月2日到10日自行開車到花蓮玩，期間新莊與板橋兩名朋友曾在6日開車去找他們會合，兩名友人與家族的女婿、女兒同住一間房，在7到9日還與一名孫女共車，最終這五人全數確診。

據疫調顯示，板橋女性友人最早出現疑似感冒症狀，因體溫過高自行購買居家快篩試劑，篩檢後陽性，再到江翠篩檢站做PCR確定染疫，才找出整團其他確診者。

另外，新莊男性友人在台北市職場的女性同事，匡列後也確診，但對比其他5人Ct值都低於30，家住蘆洲這名女同事Ct值達32，市府不排除是舊案的可能，但是否為這起六人確診事件源頭，還需要再釐清，但不只是蘆洲個案，這六例只要有職場接觸，職場都在北市。

其他出遊的家人包括父母、兒子、媳婦與另一名孫女，目前正在居家隔離，初步採檢PCR呈陰性，若隔離期間有相關症狀就會再採檢，最終解除隔離前也會再採PCR，由於六例足跡遍布多處，市府也啟動跨縣市通報共六案。

侯友宜認為，這次感染事件希望能盡快釐清，六例一定只有一個感染源，只要釐清就能快速阻斷傳播鏈。他也呼籲，全市33處社區篩檢站都有做PCR檢測，現在還有少許傳播鏈沒斬斷，無論要用居家快篩或到篩檢站做PCR他都歡迎。

在解封方面，中央流行疫情指揮中心上周公布社區大學防疫指引，新北也宣布社區大學自17日有條件復課，但是暫不開放無法全程戴口罩如吹奏、餐飲製作等課程，復課後若有確診者就要立即停課。

篩檢 疫情 侯友宜

上一則

全身溼逛漁港被盤查… 台商偷渡被丟包 游到澎湖上岸

下一則

冷眼集／政策轉變 蘇貞昌執拗不變

延伸閱讀

美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院

美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院
戴口罩、打疫苗？校園對立 社會分化

戴口罩、打疫苗？校園對立 社會分化
洛縣孕婦一個月內染疫案增加300% 打疫苗是最好防護

洛縣孕婦一個月內染疫案增加300% 打疫苗是最好防護
台10人親友團出遊玩 已知一半確診

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
源榮生技關係企業、美國輝景生技醫藥已於8月3日成功掛牌那斯達克市場。源榮生技／提供

輝景在美掛牌 台灣生技業首例

2021-08-15 15:55
新北市長侯友宜希望能盡快找到親友旅遊團花蓮行的感染源，快速阻斷。圖／新北新聞局提供

台10人親友團出遊玩 已知一半確診

2021-08-16 04:10
台灣公共電視史詩旗艦劇「斯卡羅」14日開播，重現154年前發生在台灣屏東的歷史事件；「斯卡羅」被認為是恆春半島南端的統治貴族，日本人類學家描述其為「排灣化的卑南族」。圖為劇中斯卡羅部落風祭司為勇士祝禱儀式。（公視提供）

台史詩劇「斯卡羅」首播 154年前歷史事件 海外可追劇

2021-08-14 20:20
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛