新北10人團遊花蓮後「半數染疫」 職場接觸者也確診

新北市板橋區1名女子出現疑似感冒症狀，自行購買居家快篩試劑驗出陽性，再到江翠篩檢站做PCR確定染疫，才找出親友旅遊團其他確診者。（本報資料照片）

中央流行疫情 指揮中心16日公布，台灣新增十例新冠肺炎確定病例，分別為八例本土及兩例境外移入；另確診個案中無新增死亡，指揮中心指揮官陳時中指出，個案分布為新北市六例、台北市及桃園市各一例。新北市市長侯友宜 表示，這六人屬同一案件，要趕快找出感染源阻斷。衛生局表示，這是一群親友團共十人到花蓮出遊，回來後因其中一名女子疑似感冒篩檢 確診，匡列後共五人染疫，外加一例在蘆洲的職場接觸者且Ct值最高，尚待疫調釐清。

衛生局說明，起初是一家八口在本月2日到10日自行開車到花蓮玩，期間新莊與板橋兩名朋友曾在6日開車去找他們會合，兩名友人與家族的女婿、女兒同住一間房，在7到9日還與一名孫女共車，最終這五人全數確診。

據疫調顯示，板橋女性友人最早出現疑似感冒症狀，因體溫過高自行購買居家快篩試劑，篩檢後陽性，再到江翠篩檢站做PCR確定染疫，才找出整團其他確診者。

另外，新莊男性友人在台北市職場的女性同事，匡列後也確診，但對比其他5人Ct值都低於30，家住蘆洲這名女同事Ct值達32，市府不排除是舊案的可能，但是否為這起六人確診事件源頭，還需要再釐清，但不只是蘆洲個案，這六例只要有職場接觸，職場都在北市。

其他出遊的家人包括父母、兒子、媳婦與另一名孫女，目前正在居家隔離，初步採檢PCR呈陰性，若隔離期間有相關症狀就會再採檢，最終解除隔離前也會再採PCR，由於六例足跡遍布多處，市府也啟動跨縣市通報共六案。

侯友宜認為，這次感染事件希望能盡快釐清，六例一定只有一個感染源，只要釐清就能快速阻斷傳播鏈。他也呼籲，全市33處社區篩檢站都有做PCR檢測，現在還有少許傳播鏈沒斬斷，無論要用居家快篩或到篩檢站做PCR他都歡迎。

在解封方面，中央流行疫情指揮中心上周公布社區大學防疫指引，新北也宣布社區大學自17日有條件復課，但是暫不開放無法全程戴口罩如吹奏、餐飲製作等課程，復課後若有確診者就要立即停課。