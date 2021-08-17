韓催貨莫德納奏效 孫大千酸民進黨：吹牛不催貨

前立委孫大千酸民進黨政府在疫苗到貨上，只會吹牛不會催貨。（取材自孫大千臉書）

前立委孫大千17日在臉書表示，南韓重量級的催貨代表團帶回了豐碩的成果，不但得到莫德納 總公司如約交貨的保證之外，美國還另外加碼附贈了40萬劑的嬌生疫苗。看懂了嗎？什麼叫催貨？南韓這才是真正的催貨。

孫大千說，反觀民進黨政府，面對自行採購的AZ和莫德納疫苗到貨率奇低，一再展現出淡定擺爛的態度，除了陳時中每隔三天做夢一次之外，就是宣稱駐美和駐歐代表處有盡力溝通，這種佛系催貨的做法，只有硬逼台灣 人民必須去面對無窮無盡的疫苗空窗期。

孫大千也說，因為加上了數百萬劑國際友邦援助的疫苗，台灣取得疫苗的數量才勉強超過1000萬劑，蘇貞昌居然還有臉出來沾沾自喜，洋洋得意。果然，「民進黨吹牛的本事，遠遠超過催疫苗的能力。」

目前台灣疫苗覆蓋率達到39.04%，累計共982萬4837人次接種，第六輪高端疫苗 已有30萬2381人預約要打，如果將此數字加上去，台灣預計在8月底前將突破千萬人打到疫苗。

而近日到貨的AZ與莫德納疫苗，指揮中心透露初步規劃，莫德納將優先保留給第一類醫護打第二劑，AZ則有望在第七輪開放，因此獨愛莫德納的人恐怕要再等等。