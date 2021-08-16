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紐約出示接種證明17日生效 9月中執法 累犯罰5000元

台灣高端預約接種 30.2萬人完成

記者蕭羽耘、鄭媁、丘采薇、張睿廷、潘才鉉／台北報導
高端疫苗。圖／台灣食藥署提供
高端疫苗。圖／台灣食藥署提供

高端疫苗16日開放預約接種，總共有60.5萬人符合第6輪的資格，截至16日下午5時，已有30.2萬人預約，占預約資格人數近5成。中央流行疫情指揮官陳時中表示，目前已經累積61萬劑疫苗，可滿足36歲以上民眾接種，若近日內陸續完成檢驗封緘，有機會開放至20歲族群，「就看時間上接得上、接不上。」

此外，蔡總統也在16日中午完成預約，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統預計在高端疫苗開放施打首日，也就是8月23日到預約地點接種。

張惇涵也說，副總統賴清德原先規畫優先施打聯亞疫苗，但經過專家會議決議不予核准聯亞EUA，因此，賴清德會上網登記高端疫苗，並配合指揮中心規畫的施打期程。

16日上午10時開放高端疫苗預約接種，由於4萬多人同時上線，導致1922平台「卡卡」，所幸半小時後即恢復正常。

國民黨立委洪孟楷認為，指揮中心不將BNT疫苗放入公費疫苗預約平台，合理懷疑就是怕BNT一開放，選擇打高端的人又更少了。

高端開打在即，本月15日有35萬劑完成封緘檢驗，食藥署16日下午公布，新增完成4批高端疫苗檢驗程序，約26萬疫苗檢驗封緘完成，累積9批高端疫苗順利封緘檢驗，逾61萬劑高端疫苗可供接種。

高端疫苗 聯亞 賴清德

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