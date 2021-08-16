聯亞未過EUA 專家不意外

送件一個半月，聯亞疫苗未能通過EUA審查，已交付兩百萬劑疫苗，短時間內派不上用場。記者邱德祥／攝影

台灣聯亞疫苗 未通過EUA 審核，疫苗二期計畫總主持人、中國附醫副院長黃高彬表示，雖然疫苗不是只有看中和抗體，但當初規則就是這樣訂定；至於聯亞三期臨床試驗的規畫，黃高彬表示，聯亞將在印度進行第三期臨床試驗，而且已經簽約，衛福部目前也同意第三期可在台灣做，應會「雙頭進行」。

聯亞疫苗未能通過EUA審查，國產疫苗只剩高端，多位專家不感意外，但為聯亞感到可惜，因著重於中和抗體濃度的EUA審查，可能無法彰顯其細胞免疫反應的優越性。

聯亞說，免疫橋接標準僅評估對抗新冠病毒原型株的中和抗體力價，並未納入全面免疫力評估及目前流行的Delta等變異株病毒，進行比較性試驗，無法完整呈現聯亞疫苗設計特性，疏忽T細胞免疫反應及能對抗病毒變異株特性，造成聯亞疫苗無法通過EUA審查，實為國人重大損失。

前衛生署長楊志良說，外界質疑高端「政治保護力」優於實際保護力，政府應完整公布高端和聯亞雙方的資料，才能令民眾信服，「沒有完整保護力資料下，大量接種高端就是豪賭。」

台大流病與預醫所兼任教授金傳春提醒說，高端EUA審查結果還留有許多疑點，包括是否確認受試者皆未曾感染、受試者的年齡性別組成、不劣性試驗的血清樣本如何選取，以及對Delta病毒的中和能力等，食藥署和高端應如實向國人釋疑。

台灣新冠肺炎疫苗EUA針對確效的兩項標準，一是與接種AZ疫苗者比較，中和抗體平均效價比值，二是血清陽轉率，兩者都必須達標。

黃高彬表示，聯亞在兩項標準比較上都有一些差距，「但沒有說差得太離譜」。疫苗不是只有中和抗體，還要考慮T細胞反應，這對長期保護「才是重中之重」；第三期臨床試驗結束，也可能就直接申請藥證，不一定要申請EUA。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉說，目前探討免疫橋接的研究，AZ接種者血清抗體若達康復者血清的兩成，就具有保護力；如將T細胞反應納入考量後，達到康復者血清的3%就有保護力，聯亞疫苗在中和抗體上未能達標，第三期試驗仍可能證明有效，「趕快做第三期才是王道。」