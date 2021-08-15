台7月至今境外移入145例 12人完整接種仍染疫

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台灣 日前首見哥倫比亞變異株，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨天表示，自7月5日至8月14日，共有145例境外移入病例，經疫調、查詢接種紀錄，有40例曾接種疫苗 ，其中12例完整接種疫苗仍染疫。指揮中心持續偵測不尋常變異株，但目前並未針對哥倫比亞或秘魯變異株加嚴邊境管制規定。

羅一鈞表示，打過疫苗的40人中，有26人打過兩劑，但打完兩劑疫苗或一劑嬌生 疫苗後滿14天者，僅有14例，這之中有兩人在接種疫苗前曾確診，扣除後等於有12例突破性感染案例，即完整接種疫苗仍染疫，占所有境外移入案例不到10%，但占接種疫苗者中二成八，比率不低。

羅一鈞說，這12例突破性感染案例，三例為Delta病毒，患者接種疫苗廠牌最多是輝瑞有五例、嬌生三例、莫德納三例、AZ一例。若統計全部40位接種疫苗的個案，19例接種輝瑞、七例ZA、六例莫德納、四例嬌生、科興四例。

台灣日前首度發現哥倫比亞變異株，日本也出現最早在秘魯發現的Lambda變異株，羅一鈞表示，尚無報告顯示哥倫比亞或秘魯變異株傳播力比Delta更強，Delta仍是公認傳播力最強、在各國間主要流行的病毒株，至於疫苗對新變異株的效力，需要更進一步文獻證實。