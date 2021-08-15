新冠後遺症 6旬男「腦傷失憶」忘了老婆是誰

你可能不知的新冠肺炎後遺症 製表／醫藥組、羅方妤

一名有萬華活動史的67歲男性5月染疫，就醫後原本預計6月底出院，沒想到妻子感覺有異，「老公好像忘記我，連家裡電話號碼都記不得」。院方檢查男子身體狀況後發現，其大腦血管受新冠病毒攻擊，造成血栓，進而引發失憶，近期回診時，還出現腳水腫症狀，研判全身細胞都被攻擊。

研究統計 三成有後遺症

根據國外一年多追蹤研究，權威期刊「自然」統計，有三成確診者出現後遺症，包括呼吸困難、肺功能衰退、頭痛、腦力衰退等。收治上述失憶案例的新光醫院呼吸加護病房主任林嘉謨表示，海外觀察確診者康復後，可能出現新冠病毒長期綜合症（long covid syndrome），容易健忘、時常疲倦，與該名個案症狀相像。

林嘉謨說，經過磁振造影檢查，發現男子右側腦組織多處發炎，腦血管出現血栓影響記憶力，因此延後至7月底出院，並回診追蹤。沒想到，日前男子回診，發現腳水腫嚴重，經與腎臟科醫師討論，認為應是新冠病毒攻擊下，導致全身所有微血管內皮細胞損傷，造成全身器官病變。

血栓是否不可逆 待觀察

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新冠患者出現腦血栓非常少見，比較常見肺部血管血栓。林嘉謨說，收治不少新冠病人，大多是嚴重肺炎、嚴重急性呼吸道症候群、肺纖維化等，但這名個案後遺症最多，除了上述外，還多了肺動脈栓塞、急性腎水腫，至於新冠病毒導致血栓是否為不可逆傷害，有待觀察。

台灣 至今新冠確診者達14621例，解隔離比率90.2%。醫師臨床發現，病毒起初攻擊肺部，隨著解除隔離，確診者也陸續出現後遺症，除了肺纖維化、呼吸道持續發炎，可能造成心臟、腦傷、肝腎功能受損，或焦慮、沮喪、失眠 等精神疾病。

為了協助確診康復者，台北榮總、台大醫院、北醫附醫、北市聯醫已成立新冠長期追蹤特別門診。

北醫附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，新冠病毒與體內ACE2受體結合感染，ACE2受體多存在於呼吸道中，呼吸狀態不佳，影響空氣與血液的氣體交換，首當其衝的就是血管，再來就是心臟以及腦部，影響心肺功能外，也會影響睡眠品質。

肺部受損引發後遺症多為「暫時性」，目前台灣疫情 僅三個多月，需觀察半年至一年，才能確定是否造成永久性傷害。至於肺部以外器官受損，常見心臟、腦傷引起記憶短暫受損、肝腎功能受影響。另外，海外有疫後不舉案例，周百謙表示，輸精管內也有ACE2受體，目前為零星的個案報告，多為暫時性影響。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，病人若長期臥床，也會出現骨骼、肌肉痠痛。此外，更多病人出現精神方面問題，有些居住於萬華、板橋的病人被親朋好友「貼標籤」；也有確診病患內心覺得「很倒楣」，若傳給家人，導致親友不幸過世，即便康復出院，心理壓力仍持續，需要精神科或心理治療介入。