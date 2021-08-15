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Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

台鬧疫苗荒 高端補位 限3類人施打

台灣新聞組╱綜合15日電
高端疫苗16日起開放預約。(本報資料照片)
高端疫苗16日起開放預約。(本報資料照片)

國際疫苗短缺，國產疫苗即將上場，接種年齡下到36歲。指揮中心指出，第6輪公費疫苗預約將於明天開放，預計提供60萬劑高端疫苗供民眾施打，符合資格對象包括65歲以上長輩、20歲至64歲罕病、重大傷病及高風險疾病者及36至64歲民眾。

台灣自購疫苗量到貨率欠佳，莫德納藥廠因研究室失誤，導致多國供貨延遲。南韓政府不滿採購的4000萬劑莫德納疫苗僅到貨245.5萬劑，近日派代表團赴美催貨，莫德納則表示歉意並會盡力交貨。外界擔心莫德納供貨給南韓而影響對台出貨，指揮中心指揮官陳時中表示，應不會影響到台灣。

蔡英文總統預計接種的高端疫苗將於第6輪開打，開放預約時間為8月16日上午10時至18日中午12時。陳時中表示，目前疫苗封緘檢驗數為35萬劑，後續預計檢驗完成後會達60萬劑，都將提供第6輪施打對象接種，接種時間為8月23日至8月29日。

國際疫苗到貨不足，多個縣市叫急，包括台北、彰化、花蓮第五輪被分配的疫苗都已打完，新北市除先前預約施打第二劑的量，其餘也打完；苗栗依預約平台登記人數，15日後就斷貨，桃園只夠打到16日，台中、台南市、新竹縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東、基隆、台東的疫苗數預計打到17日；目前還有最多疫苗的是高雄市，AZ約5000劑，莫德納約1萬劑，規畫可打到23日，與第6輪開打接軌。

北市議員王鴻薇質疑中央在搞「飢餓行銷」，是為了護航高端疫苗，陳時中昨天否認。指揮中心發言人莊人祥說，新北仍有疫苗尚未施打，目前疫苗庫存包含AZ疫苗、莫德納疫苗各有1.5萬劑，總計3萬劑，應讓符合接種預約資格的民眾盡快接種。

行政院長蘇貞昌昨天宣布，政府採購的24.9萬劑莫德納疫苗，預計將於台灣時間8月14日午夜自盧森堡起飛，並將於15日下午3時許抵達台灣，堪稱七夕情人節大禮。屆時台灣疫苗總到貨量，將達1038萬劑。

高端疫苗 莫德納 台灣

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