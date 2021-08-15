海外打疫苗 台將擬定「認證程序」

台帛旅遊泡泡2.0啟動，當地能打疫苗，首發團很快客滿，旅客14日凌晨5點不到就在機場排隊等候PCR採檢。(記者鄭超文／攝影)

台帛旅遊泡泡2.0重啟，帛琉首發團昨天出團，不少家長帶孩子去打BNT疫苗 ，也有打過AZ或莫德納第一劑的民眾去混打疫苗，但接種後回台，政府是否認可引發關注。指揮中心指揮官陳時中 表示，民眾在海外接種疫苗須取得接種證明，未來也會擬定認證程序，符合規定就承認。

陳時中表示，也有民眾到美國等或其他地方打疫苗，接種後都會取得相關證明，礙於目前沒有雙邊認證，只能以當地證明證實疫苗效果、有效性。民眾在海外接種後，須先請當地接種單位開立證明，未來會擬定認證程序，只要打的是台灣 緊急使用授權（EUA）疫苗、施打順序符合台灣規定，就承認相關證明。

台帛旅遊泡泡2.0啟動，可在當地打疫苗是參加首發團很大誘因，一位媽媽表示，小朋友滿12歲可以打輝瑞疫苗，所以趁機帶孩子去打第一劑，開學以後較有保護力，自己則趁機混打莫德納疫苗。旅行團出發前必須在機場採檢並取得PCR陰性證明，昨天桃機公司也宣布，148位旅客都是陰性，可以順利前往帛琉。

至於台版疫苗護照，陳時中日前曾表示，台灣有黃卡疫苗接種證明，應思考如何將接種卡資訊完善，可與國際對接。歐盟已先行推出「疫苗護照」，民眾出示疫苗接種紀錄，可免除或放寬入境後隔離限制。目前台灣則有衛福部健保署、台北榮總也積極發展防疫數位護照系統。

台北榮總資訊室資深工程師朱原嘉表示，北榮開發「FHIR疫苗接種證明」App，參考歐盟疫苗護照模型，以快捷式醫療服務互操作資源（FHIR）製作疫苗接種證明，將疫苗接種證明數位化，可於手機App產生QR Code，未來到機場、餐廳等，透過掃描即可證明打過疫苗。

北榮App同時與長榮航空合作，民眾出示機票、訂位代號並登入行程，即完成健康申報，到櫃台讓地勤人員看QR Code，即完成疫苗護照驗證。朱原嘉期望未來可更廣泛於各場所運用，例如北榮每日門診1萬人次、病床3000多張，除了病人還有家屬，人流龐大，可先從院內執行。