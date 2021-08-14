台增本土確診3例、2死 雙北僅剩零星個案

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增7例新冠肺炎（COVID-19）確定病例，分別為3例本土及4例境外移入，確診個案中新增2例死亡。中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 指出，疫調個案做得較快速，雙北僅零星個案，相信應該疫情控制住是有可能的。台個案目前隔離情況90.2％，疫苗接種昨日達13萬3千多人次，總共涵蓋率38.77％，劑次人口比41.54％。

指揮中心表示，14日新增之3例本土病例，其中2例為居家隔離期間陽性者，為1例男性、2例女性，年齡介於30多歲至60多歲，發病日均為今年8月12日。個案分布為新北市2例、台北市1例；其中2例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台新增7例新冠肺炎確定病例，分別為3例本土及4例境外移入，確診個案中新增2例死亡。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心說，14日新增2例死亡個案中，案4213為50多歲男性，有慢性病史及相關活動接觸史，5月17日起陸續出現咳嗽有痰、胸痛、腹瀉症狀，5月22日就醫採檢並住院隔離治療，5月23日確診，6月11日解除隔離並出院，6月21日因其他原因死亡。案11423為90多歲女性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月3日出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，6月5日就醫採檢並住院隔離治療，6月7日確診，6月22日解除隔離並出院，7月12日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月12日累計公布14621位確診個案中，已有13184人解除隔離，解隔離人數達確診人數90.2%。

台新增7例新冠肺炎確定病例，分別為3例本土及4例境外移入，確診個案中新增2例死亡。（圖：中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心說，14日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，分別自菲律賓(案15950)、俄羅斯(案15951)、印尼(案15952)及越南 (案15953)入境，入境日介於7月30日至8月13日。

指揮中心統計，截至目前台累計2330539例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2312858例排除)，其中15843例確診，分別為1323例境外移入，14467例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計821例COVID-19死亡病例，其中813例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、台北市313例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。