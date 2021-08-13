67歲男確診新冠腦傷「不認得妻子」 醫：全身都被攻擊

新冠確診者肺部遭病毒攻擊，大多需要氧氣治療。示意圖，非新聞當事人。（記者季相儒／攝影）

新冠肺炎疫情 未平息，台目前1.4萬名確診個案，近期個案未大幅增加，但社區內隱形傳播鍊未斷，仍出現零星個案。一名67歲男性今年5月多有萬華茶室活動史，5月底於集中檢疫所隔離，血氧值突然大幅下降，緊急送醫救治，後續康復出院，沒想到「失憶」不記得太太是誰，經過檢查，發現大腦血管遭新冠病毒攻擊，造成血栓，近期回診時，還出現腳水腫症狀，研判全身細胞都被攻擊。

收治該名個案的新光醫院呼吸加護病房主任林嘉謨表示，外國觀察確診者康復後，會出現新冠病毒長期綜合症（long covid syndrome），包括容易健忘、時常疲倦、身體各部位症狀，與該名個案症狀相像。

林嘉謨說，該名67歲男子曾到當地吃飯，列為首波匡列對象，並入住集中檢疫所，隔離10多天後，某天血氧濃度突然降到50%，緊急篩檢確診並送醫。不過男子確診仍無明顯症狀，但胸部X光檢查，肺部已出現白影，且住院期間血氧值偏低，再以電腦斷層檢查肺部，才發現左肺出現肺栓塞。

該名患者原本6月底要出院，林嘉謨說，有天剛好與家屬通話，個案妻子向他反映，「感覺老公怪怪的，好像忘記我」，院方緊急安排電腦斷層檢查腦部，發現男子大腦出現血栓，透過磁振造影檢查，發現男子右側多處腦組織發炎，腦血管也出現血栓損傷，影響記憶力，因此延到7月初才出院，並回診追蹤。

沒想到，日前男子回診，發現腳水腫的厲害，林嘉謨與腎臟科討論，認為應是新冠病毒攻擊下，ACE2接受器遭破壞，而全身血管都有ACE2接收器，導致全身所有的微血管內皮細胞都有損傷，造成全身器官病變。

他說，收治不少新冠病人，大多是嚴重肺炎、嚴重急性呼吸道症候群、肺纖維化等，但這名個案後遺症最多，除了上述外，還多了肺動脈栓塞、急性腎水腫。

林嘉謨表示，當時個案發病超過10天，無法獲指揮中心許可使用瑞德西韋 ，也沒有單株抗體可用，只能用大量抗凝血劑緩解肺栓塞，同時用類固醇搭配IL6等抗發炎藥物，才撐過急性期。後續肺纖維化治療，可透過類固醇或復健，若糖尿病 患可用糖尿病藥物控制，若有血栓、肺動脈衰塞，則透過抗血栓藥物。

林嘉謨指出，該名個案腦部、肺部、腎臟都有血栓，雖然腎臟蛋白尿等功能無異狀，但腳出現水腫，都需要胸腔科、神經內科等持續追蹤，至於新冠病毒導致血栓，是否為不可能逆傷害，需要更多研究來證實，但的確新冠後遺症的病人，血栓藥不建議太早停藥。