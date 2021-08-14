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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

台現首例哥倫比亞變異株 染疫者已打兩劑BNT

台灣新聞組╱台北14日電
指揮中心13日宣布國內出現哥倫比亞變異株確診首例，專家建議做好邊境管控。(本報資料照片)
指揮中心13日宣布國內出現哥倫比亞變異株確診首例，專家建議做好邊境管控。(本報資料照片)

台灣昨天新增14例境外移入個案，為疫情爆發以來最多，其中5位已打過兩劑疫苗；近一周境外移入基因定序中，更出現台灣首例「B.1.621」哥倫比亞變異株。指揮中心指出，研判因暑假使境外移入人數增多，首見的哥倫比亞變異株，該案入境台灣前已打兩劑BNT疫苗，目前針對邊境仍會加強管制。

指揮中心昨天公布近一周境外移入案例基因定序，醫療應變組副組長羅一鈞指出，共有6例，有4例為Delta變異株，分別來自英國、美國、馬來西亞跟以色列，1例為自中國大陸入境的40多歲女性是英國株，另外有1例「B.1.621」哥倫比亞變異株，為台灣首次驗出。

羅一鈞說，驗出哥倫比亞變異株為案15858，是60多歲台灣女性，於7月5日及26日接種過兩劑BNT，8月3日入境後在機場唾液採檢後為陽性，屬於無症狀且施打兩劑疫苗後仍染疫的個案。該案已從防疫旅館轉到檢疫所，並至醫院接受負壓隔離治療，視後續病毒變化，是否符合解隔離標準。

台灣新冠疫苗8、9月面臨貨源不足情形，據了解，民間幫政府搶購捐贈的1500萬劑BNT疫苗，最快9月開學前能進第一批疫苗到台灣，關鍵在政府能否放下意識形態及政治考量。

相關人士推估，台積電、永齡、慈濟在7月21日才全部完成採購及捐贈簽約，政府8月3日給BNT進口緊急授權，若按政府原本要求，包括標籤客製化，8月3日後開始排產，從生產10天，靜置、安全檢驗等時程要3周，到出貨、抵台貨期，第一批疫苗最快也要9月下旬才抵台。

指揮官陳時中昨表示，第7輪打AZ疫苗可能性相對較高。針對BNT疫苗是否9月抵台，陳時中說，疫苗很可能會來，但確切時間與劑量尚不明確。

疫苗 台灣 陳時中

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