郭台銘坐鎮歐洲搶疫苗 BNT疫苗目標九月開學前進貨

鴻海／永齡基金會與台積電合計購買1000萬劑BNT疫苗已簽約。(本報資料照片)

台灣 新冠疫苗 8、9月面臨貨源不足情形，據了解，民間幫政府搶購捐贈的1,500萬劑BNT疫苗，最快9月開學前能進第一批疫苗到台灣，關鍵在政府能否放下意識形態及政治考量。

指揮官陳時中 13日表示，第7輪打AZ疫苗可能性相對較高。目前的疫苗戰略，他指出兩大方向，一是年齡層盡量往下延伸，「他們活動力強，且也是社會主要生產力族群」，若出現疫情變化，將針對高風險族群加強施打第一劑或第二劑。

針對BNT疫苗是否9月抵台，陳時中說，疫苗很可能會來，但確切時間與劑量尚未明確，不管出面購買疫苗的鴻海、慈濟、台積電與疾管署、食藥署，都努力進行中，目前進展算是順利。

生產BNT疫苗的德國原廠BioNTech發言人13日以電子郵件回覆記者詢問時表示，8月3日獲得台灣相關單位的緊急使用授權，正與夥伴復星醫藥全力以赴，交貨會按照與台灣機關約好的交貨期程，只要一完成品管和安全手續，疫苗就會送到台灣。

相關人士推估，台積電、永齡、慈濟在7月21日才全部完成採購及捐贈簽約，政府8月3日給BNT進口緊急授權，若按政府原本要求，包括標籤客製化，8月3日後開始排產，從生產10天，靜置、安全檢驗等時程要3周，到出貨、抵台貨期，第一批疫苗最快也要9月下旬才抵台。

相關人士分析，郭台銘赴歐在捷克打的BNT疫苗，標籤上是復必泰的英文名稱「Comirnaty」，證明全世界都在搶貨，台灣如要提早取得疫苗，在程序及作法要更有彈性，尤其不要堅持要為台灣客製化新標籤名稱、所有與復必泰有關的中英文都不能出現。相關人士表示，如政府能放下政治考量，與民間一起配合努力，有可能在8月底或9月初開學前採購到第一批疫苗到台灣。