我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約市13日突破華氏90度 各機構發高溫及斷電預警

郭台銘坐鎮歐洲搶疫苗 BNT疫苗目標九月開學前進貨

記者王寓中、周志豪、許政榆／台北報導
鴻海／永齡基金會與台積電合計購買1000萬劑BNT疫苗已簽約。(本報資料照片)
鴻海／永齡基金會與台積電合計購買1000萬劑BNT疫苗已簽約。(本報資料照片)

台灣新冠疫苗8、9月面臨貨源不足情形，據了解，民間幫政府搶購捐贈的1,500萬劑BNT疫苗，最快9月開學前能進第一批疫苗到台灣，關鍵在政府能否放下意識形態及政治考量。

指揮官陳時中13日表示，第7輪打AZ疫苗可能性相對較高。目前的疫苗戰略，他指出兩大方向，一是年齡層盡量往下延伸，「他們活動力強，且也是社會主要生產力族群」，若出現疫情變化，將針對高風險族群加強施打第一劑或第二劑。

針對BNT疫苗是否9月抵台，陳時中說，疫苗很可能會來，但確切時間與劑量尚未明確，不管出面購買疫苗的鴻海、慈濟、台積電與疾管署、食藥署，都努力進行中，目前進展算是順利。

生產BNT疫苗的德國原廠BioNTech發言人13日以電子郵件回覆記者詢問時表示，8月3日獲得台灣相關單位的緊急使用授權，正與夥伴復星醫藥全力以赴，交貨會按照與台灣機關約好的交貨期程，只要一完成品管和安全手續，疫苗就會送到台灣。

相關人士推估，台積電、永齡、慈濟在7月21日才全部完成採購及捐贈簽約，政府8月3日給BNT進口緊急授權，若按政府原本要求，包括標籤客製化，8月3日後開始排產，從生產10天，靜置、安全檢驗等時程要3周，到出貨、抵台貨期，第一批疫苗最快也要9月下旬才抵台。

相關人士分析，郭台銘赴歐在捷克打的BNT疫苗，標籤上是復必泰的英文名稱「Comirnaty」，證明全世界都在搶貨，台灣如要提早取得疫苗，在程序及作法要更有彈性，尤其不要堅持要為台灣客製化新標籤名稱、所有與復必泰有關的中英文都不能出現。相關人士表示，如政府能放下政治考量，與民間一起配合努力，有可能在8月底或9月初開學前採購到第一批疫苗到台灣。

疫苗 台灣 陳時中

上一則

AIT處長孫曉雅連日訪政要 重申推進美台夥伴關係

延伸閱讀

新聞評論╱陳時中3+11撇清到底 800條人命一筆勾銷？

新聞評論╱陳時中3+11撇清到底 800條人命一筆勾銷？
曾說負全責…陳時中改稱3+11非破口 挨批甩鍋

曾說負全責…陳時中改稱3+11非破口 挨批甩鍋
新聞評論／陳時中冷血談話 如刺人民心頭一把刀

新聞評論／陳時中冷血談話 如刺人民心頭一把刀
台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

台灣111萬人選打高端 陳時中：鼓勵每個人都打疫苗

熱門新聞

性愛博士許藍方遭爆與人夫不倫。(取材自臉書)

台性愛博士與人夫爆不倫 互稱寶貝、發裸身性感照

2021-08-09 21:33
新加坡航空11日宣布，自25日起，每週將有3班台北往返美國洛杉磯的直飛航班，以空中巴士A350-900機型執飛。圖／新加坡航空提供

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

2021-08-11 08:22
農曆七月鬼門開，台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙談鬼月的民俗禁忌。圖／本報系資料照

農曆7月「鬼門開」 民俗6大NG行為5種穿著要注意

2021-08-08 16:24
九把刀(前)的岳母(左二)過世。(取材自臉書)

台作家九把刀57歲岳母 打完疫苗過世 忍痛解剖求答案

2021-08-11 01:46
高雄山區雨勢不斷，高屏溪水位暴漲溪水溢出堤防，造成佛光山下停車場淹水。記者劉學聖／攝影

台灣「雨彈」狂炸 罕見高鐵停駛 高屏「像莫拉克翻版」

2021-08-07 17:01
台北地院審理「三中案」，前總統馬英九出庭。(記者王聖藜／攝影)

三中案 馬英九：守法錯了嗎 檢：犯後態度不佳求處重刑

2021-08-11 02:30

超人氣

更多 >
霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去

白男不戴口罩闖華人區超市 被經理和亞裔顧客轟出去