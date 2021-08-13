台境外移入首例哥倫比亞變異株 打過2劑BNT仍染疫

境外移入病例病毒定序結果。圖／指揮中心提供

台指揮中心今日公布國內境外移入基因定序。醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天報告境外移入基因定序有6例，有變異株4例，分別為英國、美國 、馬來西亞跟以色列為Delta變異株 ，另外有一例「B.1.621」哥倫比亞變異株，一例為自中國入境的40多歲女性是英國株。

據指揮中心統計，現在Delta變異株有55例，其中本土案例占13例，跟屏東群聚案有關，其餘42例是跟境外有關。至於較特別的是，60多歲的本國女性，自8月3日沒症狀，但之前有接種兩劑BNT疫苗，在機場唾液採檢後為陽性，Ct值29。

至於驗出是「B.1.621」是哥倫比亞變異株，是屬於無症狀案例，從防疫旅館轉到檢疫所，昨晚到醫院負壓隔離治療，Ct為三十幾，需要看後續病毒變化，是否符合解隔離標準。羅一鈞表示，現在在台灣驗出哥倫比亞變異株，也加進國際名單中，已有28國驗出「B.1.621」變異株。

羅一鈞指出，哥倫比亞變異株中，美國占2％，估計病毒是從南美洲往美國走，並有擴散趨勢，另外前幾天有外電指出，比利時安養院有多名老人得到「B.1.621」後續有死亡重症案例，但現在沒有重症死亡率的報告。

至於國內首度驗出「B.1.621」哥倫比亞變異株，陳時中表示，邊境 上國外很多變異株，每一種變異株都會造成威脅，邊境都會加強的管理。至於秘魯變異株可能成為取代Delta變異株的病毒。羅一鈞指出，目前秘魯案仍確定為Delta變異株，境外會持續監測會即時回報。