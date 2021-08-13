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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

台增本土確診4例、2死 境外移入14例中6例自美飛台

記者謝承恩、陳雨鑫、許政榆／台北報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。（記者謝承恩／攝影）

台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中新增2例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，4例確診個案中，3例為居隔陽性者，台北高雄各2例，有一例疫調中、關聯不明。另外境外移入個案較多。台目前疫苗施打涵蓋率，劑次人口比38.37%，打第一劑者已超過900多萬人。

指揮中心表示，13日新增之4例本土病例，其中3例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於今(2021)年8月7日至8月9日。個案分布為台北市及高雄市各2例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中...
台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，13日新增2例死亡個案中，案8852為80多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，5月28日因出現發燒、呼吸喘症狀就醫採檢並收治住院，6月1日確診，6月8日解除隔離，6月26日出院，7月5日因其他原因死亡。案14165為60多歲男性，有慢性病史、無相關活動接觸史，6月17日出現發燒症狀，6月20日就醫採檢並收治住院，6月21日確診，8月4日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月11日累計公布14615位確診個案中，已有13142人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.9%。

指揮中心說，13日新增14例境外移入個案，為7例男性、7例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(杜拜)(案15929)、美國(6例：案15932、15935、15937-15939、15944)、柬埔寨(2例：案15933、15934)、中國(案15936)、越南(案15940)、印尼(案15942)、印度(案15943)及泰國(案15945)入境，入境日介於7月30日至8月11日。

指揮中心統計，截至目前台累計2309241例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2292428例排除)，其中15836例確診，分別為1319例境外移入，14464本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案4166、案9260)，共累計110例移除為空號。2020年起累計819例COVID-19死亡病例，其中811例本土，個案居住縣市分布為新北市402例、臺北市312例、基隆市28例、桃園市25例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中...
台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中...
台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）
台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中...
台新增18例COVID-19確定病例，分別為4例本土及14例境外移入，確診個案中新增2例死亡。（圖：指揮中心提供）

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