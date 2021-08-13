曾說負全責…陳時中改稱3+11非破口 挨批甩鍋

台帛旅遊將再啟航，外界擔憂「5+9」入境檢疫過於寬鬆，重蹈諾富特「3+11」覆轍。圖為4月帛琉旅遊泡泡首發團旅客開心出發。(本報資料照片)

台帛旅遊將再啟航，外界擔憂「5+9」入境檢疫過於寬鬆，重蹈諾富特「3+11」覆轍，導致防疫 破口。中央疫情指揮中心指揮官陳時中 曾說會為「3+11」負起全責，但昨天首度表示「沒有所謂3+11的破口」，強調「3+11」未影響社區，華航諾富特員工染疫屬群聚事件，而非社會的破口。

防疫學會理事長王任賢認為，「3+11」本身沒有錯，但當時沒做好配套就開放，造成疫情，就是破口。他表示，若第一批11.6萬劑AZ疫苗 來台，3月22日開放施打時，讓頻繁出入境高風險國家的機師、機組員施打，就不會造成後續多名航空人員染疫，並在諾富特飯店爆發疫情。

台灣飛帛琉旅遊預計8月14日重啟，外界質疑，民眾從帛琉返台後，只需五天加強版自主管理，第五天核酸採檢陰性後，再進行九天自主管理。陳時中指出，帛琉當地都已施打疫苗，加上本土零確診且全程包機，無其他國際旅客混搭，且民眾出發前都進行核酸檢驗，回台後「5+9」的防疫過程完整。

曾赴諾富特飯店處理防疫的醫福會執行長王必勝則指出，「3+11」是機組人員兼顧排班及防疫所做出的制度，並沒有證據指向哪一位個案因此染疫，出現破口，僅能以群聚事件作為定案，不能因為本土事件發生後，倒因為果，歸咎於「3+11」政策造成。

不過，王任賢表示，當時台灣境內、醫療院所還沒被病毒入侵，最高風險就是境外移入，未讓機組員先打疫苗，造成破口，至今專家小組還是沒認錯，「他們沒做配套，才是全世界最大笑話」。

如今外界將機組員「3+11」和帛琉泡泡「5+9」相比，王任賢認為時空背景不同，現在可以打疫苗，比較不用擔心重蹈覆轍。但若陳時中為了「保駕護航」台帛泡泡，硬說「3+11」不是破口而是群聚，他反問，「群聚久了就是小破口，差別在哪？」

對於陳時中的言論，PTT網友痛心指出，「3+11破口，都死了800多人！」也有人嘲諷，「看來萬華真有蟲洞」。民眾黨立院黨團總召邱臣遠痛斥陳時中睜眼說瞎話，看來陳時中不是要負責，是為自己鋪排完美甩鍋。國民黨立委鄭麗文嘲諷，難道適逢鬼月，陳時中「鬼話連篇」？

台北市長柯文哲在臉書貼文指出，現在追究「3+11」已不重要，因為「奪走800多條人命，還在社區中的潛伏感染源」，更讓人戒慎恐懼。政府不需去否認錯誤，要想如何堵住破口、不再發生，要想如何拯救正在貧困裡掙扎的老百姓，這更重要。