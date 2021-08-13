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美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

新聞評論／陳時中冷血談話 如刺人民心頭一把刀

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九把刀57歲岳母（右二）打第一劑AZ疫苗，起先都沒有任何發燒等反應，但四天後身亡。(取材自臉書)
九把刀57歲岳母（右二）打第一劑AZ疫苗，起先都沒有任何發燒等反應，但四天後身亡。(取材自臉書)

作家九把刀的岳母打完AZ疫苗四天後出現背痛、頸部抽痛、嘔吐症狀，送醫後依然無法挽回一命。面對是否為疫苗不良反應提問，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示九把刀岳母非公眾人物，個案還是不要在公眾場合談。看似標準答案，但隱藏其中的官僚冷血，還真像極直刺人民心頭的一把刀。

據統計，台灣新冠疫苗接種後致死案迄今共有598例，其中397人為75歲以上長者。因係老年族群優先開打、初期致死率偏高或可歸因於年齡，但最近卻接連傳出年輕人施打後猝死案例、甚至有26歲猝死之例，也難免讓人民害怕憂心。

九把刀的岳母57歲，去年身體檢查僅有膽固醇過高。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，高膽固醇並非接種禁忌對象，也不會因為高膽固醇就有不良反應。但這樣的官方回應，顯然不易化解九把刀悼念岳母文對人心的震撼。

九把刀除了表達家人對岳母逝去的不捨，最讓人揪心的是他詳述了其岳母的症狀：「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛陣痛一陣一陣痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動。」他希望能有一個清楚明白的答案，所以還是忍痛將岳母大體送解剖並等待報告出爐。甚至提到他在岳母走後第三天仍去打AZ疫苗，只因「想為這個世界盡一針之力」。

陳時中對此事僅回應「九把刀是公眾人物，他媽媽不是，個人個案還是不要在公眾場合來談。」確實，個案死因在家屬未同意前不應公開討論，但這與是否為公眾人物毫無關係，也難怪許多網友反問：公眾人物就可以討論？公眾人物才需要討論？一般民眾的命不是命？

更進一步言，記者提問核心那裡是個案細節？而是希望能透過詳述症狀的個案了解疫苗副作用？是否有品質疑慮？等問題，乃至指揮中心是否能理解此個案帶來的衝擊？又有何良方化解人民對AZ疫苗的恐慌？

陳時中有太多可以回應的答案了，那怕只是簡短的感到遺憾、請節哀，須待醫檢報告出爐，或是希望人民仍能「為這個世界盡一針之力」，都要比「九把刀是公眾人物、他媽媽不是」來得更人性、理性。

所以，當陳時中再因此事獲得「問東答西、達文西」新封號時，想想3＋11會議紀錄的不清不楚，閃躲高端疫苗序號問題還稱記者提問不健康，乃至對BNT原廠授權書的不知所云，真是人民吹毛求疵？還是，陳時中真的「累」了？

高端疫苗 陳時中 疫情

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